韓國瑜讚王育敏是人民的媽祖婆 未來是好縣長

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右3）29日舉辦聯合造勢大會，前高雄市長韓國瑜（左3）出席站台，稱讚王育敏擔任立委表現可圈可點，未來絕對是好縣長。中央社記者黃國芳攝 111年10月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天在水上鄉舉辦聯合造勢大會，前高雄市長韓國瑜站台時表示，王育敏擔任立委表現可圈可點，猶如人民的媽祖婆，未來絕對是一名好縣長。

王育敏上午與水上鄉長參選人陳德榮、議員參選人王啟澧、詹琬蓁舉辦水上聯合造勢大會，立委曾銘宗、翁重鈞到場助講，韓國瑜也到場力挺，獲得支持者不斷歡呼，氣氛熱鬧。

韓國瑜表示，民進黨在嘉義縣執政多年，嘉義縣鄉親的收入及競爭力都是最差，且人口外移、農村老化嚴重，嘉義縣現在是改變的最佳時機，王育敏擔任8年立委的表現可圈可點，未來絕對是一名好縣長。

韓國瑜說，全國縣市首長表現最好的是新北市長侯友宜，也是出身嘉義縣，如果侯友宜回鄉參選嘉義縣長，一樣會選得辛苦，因為很多鄉親是選黨不選人，因此，鄉親要把腦袋的天線打開，選一名能帶給嘉義縣美好的希望，以及重視教育、培養青年子弟的王育敏。

韓國瑜表示，民進黨在嘉義縣執政20多年，不僅鄉親收入不好、競爭力差，就連老年人口比率也相當高，這次嘉義縣鄉親的頭腦要打開，縣長一定要換人，國民黨的參選人王育敏，以前在立法院就是人民的媽祖婆，哪裡有苦難，都可以看見王育敏的身影，因此，送給王育敏8個字「美麗縣長、愛與責任」。

王育敏表示，韓國瑜了解庶民的心聲，當時才能成功翻轉高雄。韓國瑜的精神非常值得學習，希望自己能夠像韓國瑜一樣，讓嘉義縣變天。

民進黨爭取連任的嘉義縣長翁章梁表示，韓國瑜在全國各地幫國民黨參選人站台，今天到嘉義縣幫王育敏站台，一點也不意外，但是基本上選民不在誰站台問題，而是在參選人對地方的貢獻度，包括是不是能夠帶動地方進步，這才是選舉最大的本質與關鍵。

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