亞洲通想聽台灣觀點 加拿大代表：台灣人講話很溫柔

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（中央社記者黃雅詩台北30日電） 加拿大駐台新任代表倪傑民9月下旬抵任，過去曾在中國教書2年、派駐4年，他坦言對中國共產黨版的兩岸關係論述早已耳熟能詳，迫不及待想來聽聽「台灣觀點」。

略懂中文的倪傑民也觀察到，兩岸說話方式和腔調頗為不同，「感覺台灣人講話很溫柔」。

倪傑民（Jim Nickel）1991年進入加拿大外交部任職，是加國資深「亞洲通」外交官，今年9月出任加拿大駐台北貿易辦事處代表；駐台之前，他從2018年起擔任加拿大駐中國公使長達4年。

倪傑民不諱言，自己與中國結緣最早，擔任外交官前，於1987年到1989年之間，曾到中國湖南長沙的「湖南中醫學院」（2006後更名湖南中醫藥大學）教授英文2年。

不過這段經歷背後竟有「台灣淵源」，倪傑民說，牽線介紹他去中國教書的，其實是一位在加拿大大學任教的台灣籍教授，當時中國在80年代改革開放後，積極跟世界接軌，各校都想引進外籍英語教師，這位台灣教授負責不少交換計畫，便問他有無意願嘗試。

倪傑民戲稱，當時對以「毛澤東家鄉」聞名的湖南一無所知，查地圖對照緯度，想像大概是去類似「美國佛羅里達州」的地方，沒想到湖南長沙冬天超冷、一直下雨，室內到處又沒暖氣，簡直是他待過全世界最冷的地方。

旅居亞洲長達20年的倪傑民，顛覆加拿大人都很耐寒的刻板印象，他笑說，不管氣溫零下幾度，只要「乾冷」都沒問題，但「濕冷是另一回事」。

儘管抵台僅1個多月，倪傑民對業務嫻熟自信，走進會議室受訪，手上完全沒拿紙本談參，面對各種時事話題，回應處處展露幽默與機鋒。當記者打趣說台灣人講話溫柔但內心強悍，倪傑民妙回「確實有人這樣警告過我」。

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被問到加拿大有高達130萬烏克蘭裔族群，台加是否可能針對烏克蘭議題進一步合作？倪傑民也立刻生動引述兒時故事描述，在還有電話簿的時代，若翻開加拿大電話簿，會看到刷一排烏克蘭姓氏，他中小學班上，大概都有超過一半烏克蘭、波蘭裔同學。

倪傑民表示，台加支持烏克蘭的立場與承諾一致，他認為特別在「人道援助烏克蘭」、「制裁俄羅斯」這兩方面，台加可望有更多合作空間。（編輯：林淑媛）1111030