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國防部公布輪型戰車、偵搜車研製成果 強調進度正常

2022/10/30 15:36
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（中央社記者黃雅詩台北30日電）針對立委提案質疑軍備局執行105公厘輪型戰車研製及偵搜戰術輪車研製「未依計畫」；國防部今天表示，案件目前進度皆正常，偵搜戰術輪車日前甫完成首輛原型車系統整合，規劃明年3月底前通過研發測評。

聯合報報導，立法院外交國防委員會本週將逐條審查112年度國防預算案，國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝等人提案指出，軍備局執行105公厘輪型戰車研製及偵搜戰術輪車研製，均未依當時計畫必要性發展，甚至謊稱取得國外輸出，在未取得授權下改採降規方式辦理，嚴重浪費公帑。

國防部發布新聞稿指出，105公厘輪型戰車研製案，因新式砲管外購、承商未如期交貨，已依約計罰、停權，並於民國110年2月改採符合陸軍需求的現役戰車砲管。

國防部表示，首輛原型車於今年6月完成研發測評，功（性）能均符合陸軍整體獲得規劃書規範；第2輛樣車亦依計畫節點執行，進度正常。

國防部表示，偵搜戰術輪車研製案，配合陸軍「輕、巧、活、快」作戰需求，已於今年10月28日完成首輛原型車系統整合，規劃明年3月底前通過研發測評，目前進度正常。

國防部表示，105公厘輪型戰車及偵搜戰術輪車的研製，均為國防自主重要建案；呼籲媒體報導前善盡查證之責，以正視聽。（編輯：蘇志宗）1111030

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