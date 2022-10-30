出席汽車全聯會會員代表大會 蔡總統：政府做後盾

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總統蔡英文（前排中）30日出席「中華民國汽車商業同業公會全聯會會員大會」，她期許公會能繼續促進產業發展，提供市場最新的資訊和建議，為汽車商業盡心力，也為消費者打造更友善的交易環境。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）總統蔡英文今晚出席「中華民國汽車商業同業公會全聯會會員大會」，肯定全聯會保護消費者權益，扮演業界和政府間的溝通橋梁，總統指出，政府會做大家的後盾，共同為經濟發展努力。

蔡總統與桃園市長鄭文燦晚間前往桃園區福容大飯店，出席中華民國汽車商業同業公會全國聯合會第7屆第2次會員大會暨聯歡晚會。蔡總統致詞表示，她蠻喜歡參加這場盛會，因為她在汽車修理廠長大，只要講到汽車這兩個字她就會特別注意，今天雖然行程很忙，但仍出席活動。

蔡總統指出，全聯會已經有20多年的歷史，在歷屆幹部的打拚下不斷壯大，是全國公協會的表率。相信在理事長劉錦村豐富的領導經驗以及會員們的努力下，將帶領全聯會在會務及業務上穩健發展，促進產業進步，提升台灣汽車商業的競爭力。

蔡總統說，車輛交易市場是台灣經濟產業的重要支柱之一，全聯會提供汽車鑑價、排解糾紛服務，也建置汽車資訊平台，揭露車況資訊，積極保護消費者權益。另一方面，全聯會是業界和政府間的溝通橋梁，積極反映業界意見，做為政府修法重要參考。

總統舉例，像去年經濟部修正「汽車買賣定型化契約，應記載及不得記載事項」及「汽車買賣定型化契約」。讓民眾買車時能多點保障少點糾紛。另外，今年1月，她和全國各地公會幹部夥伴見面時，也了解車商對「專用牌照」的需求。經過交通部的溝通協調，第二類試車牌將在11月30日上路。

蔡總統感謝立委鄭運鵬協助公會夥伴與行政部門溝通協調，最後促成政策上路，感謝全聯會扮演重要橋梁，將相關政策法令傳達給會員，也將會員需求轉達給政府部門。

她期許公會能繼續促進產業發展，提供市場最新的資訊和建議，為汽車商業盡心力，也為消費者打造更友善的交易環境。

蔡總統表示，現在國門已開放，此時此刻就是全力拚經濟的時候。未來台灣也要持續邁向電動車的發展，從零件到整車，「我們要把握這個重要的趨勢。而新的產業就是新的機會，過去沒有把握的整車商機，現在我們要努力參與。」

在產業振興上，蔡總統強調，政府會務實回應需求，做為產業的後盾，讓車輛市場的交易能更加活絡，從業人員也有好的業務，共同為經濟發展來努力。

蔡總統表示，國門之都桃園在台灣整體產業發展上扮演重要角色，這幾年，在桃園市長鄭文燦的帶領下，建設和發展脫胎換骨、有目共睹。就像市府和桃園汽車公會攜手合作，推動車輛認證機制，創造政府、業者、消費者的三贏。另一方面，在地立委鄭運鵬扮演中央與地方的樞紐，讓中央跟地方政府，都可以一加一大於二。

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鄭文燦說，這段時間來，台灣在蔡總統領導下歷經許多考驗，不僅經濟逆勢成長，也讓全世界更支持、保護台灣。桃園是汽車工業的重鎮，包括三大車廠及相關零組件的製造基地大多都設在桃園，猶如「台灣的底特律」，市府非常支持車界，期盼台灣的車界可以獲得更蓬勃的發展。

劉錦村表示，除感謝蔡總統全力支持，另外，鄭文燦擔任汽車商業同業公會全聯會的首席顧問，支持各項政策，讓全聯會持續成長。期盼蔡總統繼續支持汽車商業同業公會所推動的各項優質政策，讓汽車產業獲得更良好的發展。（編輯：李亨山）1111030