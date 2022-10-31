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對美採購標槍飛彈 陸軍：12月首批交貨進度正常

2022/10/31 16:46（10/31 18:21 更新）
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立法院外交及國防委員會31日邀國防部長邱國正（右排右4）列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。中央社記者裴禛攝 111年10月31日
立法院外交及國防委員會31日邀國防部長邱國正（右排右4）列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。中央社記者裴禛攝 111年10月31日
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（中央社記者陳俊華台北31日電）立委今天指出，陸軍向美國採購標槍飛彈、高效能反裝甲飛彈，卻延遲交貨。陸軍參謀長章元勳表示，反裝甲飛彈將在113年前分批交貨；標槍飛彈第一批交貨時間是今年12月，進度正常。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正等人列席，審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

國民黨立委江啟臣、溫玉霞、馬文君等人提案指出，國防部籌獲高效能反裝甲飛彈，原訂今年可獲460枚飛彈、46套系統，但全數延後為民國112年獲得，關注進度延後原因。

章元勳在預算協商時表示，107年簽署發價書後，原訂111年、113年各交一半，但受到疫情及晶片影響，第一批由111年延到112年，113年則不變、全案期程也不變，盡力不會再延後。

馬文君說，晶片問題要解決沒那麼容易，陸軍過於樂觀，應跟美方談；外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇也說，朝野都非常重視反裝甲飛彈交貨延宕的情形，國防部要向美方表達國會的意見。

最後朝野立委達共識，國防部112年編列反裝甲飛彈預算新台幣12億1721萬元，凍結5000萬元，書面報告經同意後始得動支。

另外，溫玉霞則關切，標槍飛彈採購案是否因俄烏戰爭而延遲交貨。章元勳表示，該案發價書訂定，第一批交貨時間是今年12月，進度正常。

至於人攜式短程防空飛彈（刺針飛彈）交貨延遲部分，海軍參謀長蔣正國表示，本來是海軍要買，後來陸軍也要買，海軍原訂今年交裝，已經延遲，陸軍本來就是114年交貨，但美方回覆114年可一次交貨。（編輯：林興盟）1111031

馬文君
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