海軍：潛艦國造依合約 預計113年5月下水

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（中央社記者陳俊華台北31日電）朝野立委關注潛艦國造進度。海軍參謀長蔣正國今天說，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，但仍會以品質、安全為優先；另外，沒有所謂3000億元特別預算的案子。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正等人列席，審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

國民黨立委溫玉霞在預算協商時指出，明年9月原型艦才要下水，但外傳國防部將編新台幣3000億元特別預算用於潛艦國造，是否請韓國指導系統整合。國民黨立委馬文君則說，關於潛艦國造洩密最多的就是軍方和軍火商，面對外界有疑慮的部分，國軍應說明清楚。

蔣正國表示，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，當然會以品質、安全為優先，都沒問題才會到下水的節點，也沒有所謂3000億元特別預算的案子；對於軍備商所提的都是參照媒體報導，跟事實有很多不符。

蔣正國說，海軍推動潛艦籌獲已逾30多年，不是這幾年才開始，是建軍長遠政策，也是建構不對稱戰力重要項目；從106年到現在，在國防部、中科院、台船、國內產官學界努力下，有相當成果，目前建造都是依計劃進行、進度正常。

蔣正國指出，受限於國際環境及中共打壓，原型艦建造過程遭遇很多挑戰，專案團隊一一克服困難，這兩年是潛艦國造裝備交貨的關鍵年度，重要裝備依照計畫已陸續抵台。

蔣正國說，預算部分，海軍跟專戶銀行、台船有簽署三方協議，海軍編的每筆預算都會由第三方公正單位、會計師事務所審認後才會撥付，潛艦預算都是專款專用，絕對不會有不法的事。

因朝野立委對潛艦國造預算沒有共識，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，潛艦國造部分會再以秘密會議進行處理，沒共識的話就挪到第二輪再協商。（編輯：林興盟）1111031