更多編輯台推薦新聞：
韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
18歲公民權修憲複決 中選會公布白色選票式樣
首頁 / 政治

海軍：潛艦國造依合約 預計113年5月下水

2022/10/31 18:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）朝野立委關注潛艦國造進度。海軍參謀長蔣正國今天說，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，但仍會以品質、安全為優先；另外，沒有所謂3000億元特別預算的案子。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正等人列席，審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

國民黨立委溫玉霞在預算協商時指出，明年9月原型艦才要下水，但外傳國防部將編新台幣3000億元特別預算用於潛艦國造，是否請韓國指導系統整合。國民黨立委馬文君則說，關於潛艦國造洩密最多的就是軍方和軍火商，面對外界有疑慮的部分，國軍應說明清楚。

蔣正國表示，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，當然會以品質、安全為優先，都沒問題才會到下水的節點，也沒有所謂3000億元特別預算的案子；對於軍備商所提的都是參照媒體報導，跟事實有很多不符。

蔣正國說，海軍推動潛艦籌獲已逾30多年，不是這幾年才開始，是建軍長遠政策，也是建構不對稱戰力重要項目；從106年到現在，在國防部、中科院、台船、國內產官學界努力下，有相當成果，目前建造都是依計劃進行、進度正常。

蔣正國指出，受限於國際環境及中共打壓，原型艦建造過程遭遇很多挑戰，專案團隊一一克服困難，這兩年是潛艦國造裝備交貨的關鍵年度，重要裝備依照計畫已陸續抵台。

蔣正國說，預算部分，海軍跟專戶銀行、台船有簽署三方協議，海軍編的每筆預算都會由第三方公正單位、會計師事務所審認後才會撥付，潛艦預算都是專款專用，絕對不會有不法的事。

因朝野立委對潛艦國造預算沒有共識，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，潛艦國造部分會再以秘密會議進行處理，沒共識的話就挪到第二輪再協商。（編輯：林興盟）1111031

蔣正國
海軍：未來仍有籌獲一級艦規劃 但尚未定案 海軍輕巡防艦將配備超音速反艦飛彈 威懾中共航艦
溫玉霞
美售台860枚飛彈都沒到貨？邱國正：持續進行中 打高端赴日須自費PCR 吳釗燮：源頭是WHO未認證
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族