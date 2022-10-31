美售台860枚飛彈都沒到貨？邱國正：持續進行中

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（中央社記者陳俊華台北31日電）媒體報導，國軍向美國採購高效能反裝甲飛彈、標槍飛彈都延遲交貨。國防部長邱國正今天說，因俄烏戰爭、疫情造成影響，但最後期限沒有變，外界誤解指全部延宕，「沒有，是持續進行」。

立法院外交及國防委員會今天邀邱國正列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

國民黨立委溫玉霞提案表示，美國售台高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈），依計畫今年要交460枚飛彈，目前卻1枚未交；另外，今年要交400枚標槍飛彈，現也未交1枚，將延後至明、後年各運交200枚。

邱國正會前受訪時表示，現階段因俄烏戰爭、疫情、原物料等，的確會造成一些影響，但最後期限沒有變，今年可能有些晚、明年就會補上來，這方面正在努力；國軍不會以這做為藉口就兩手一攤，大家不要誤解。

外傳對台軍售延滯不斷？邱國正說，大家很清楚台灣的國家處境，跟國外採購任何軍品有時會遇到一些障礙，但國防部不斷努力，包含採購的國家也會幫忙解決問題；外界誤解認為是全部延宕，「沒有，是持續進行」，有些不可抗拒因素是存在的。

另外，媒體報導，國防部為強化反斬首，陸軍特戰指揮部近日將首度實施兵力快速增援北台科目，特戰部隊將搭乘UH-60M黑鷹直升機進入淡水河口等要地，協防中樞外圍區域。

邱國正說，國軍訓練很多，反恐、反斬首都是戰略訓練科目、是年度訓練，特戰部隊跟陸航結合在一起沒有特殊意義，年度訓練都是必要的，不要誤解。

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至於國防大學邀北約國家背景的國際友人，在台研討俄烏戰爭、印太地區情勢等議題，學者披露是「北約將領班」。邱國正表示，國防大學是研究機構，邀請國外人員學術研討是經常在做的，沒有針對性，以前他在國防大學服務過，這工作幾乎沒停過，是年度工作事項之一。

媒體報導也指，國造首套「劍翔」無人機攻擊系統已「交軍」，規劃部署在北部臨海高處陣地，擔任「反登陸」階段攻擊敵軍海面大型兩棲指揮艦的任務。邱國正說，國軍武器裝備獲得都有困難，如果有獲得的話，運用方面不宜在這裡表達。（編輯：謝佳珍）1111031