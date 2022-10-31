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林為洲辦電競賽 邀網紅孫生、薔薔與民同樂

2022/10/31 17:54（10/31 18:16 更新）
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國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（前排左2）31日表示，11月5日連2天將與電競商共辦運動電競賽，希望能擺脫大眾對電競打打殺殺刻板印象，讓民眾對電競、電玩都能有更深刻認識。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日
國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（前排左2）31日表示，11月5日連2天將與電競商共辦運動電競賽，希望能擺脫大眾對電競打打殺殺刻板印象，讓民眾對電競、電玩都能有更深刻認識。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲今天表示，電競也像運動、娛樂般，是放鬆身心活動，11月5日連2天與電競商共辦運動電競賽，賽事間邀請網紅孫生、薔薔等，與民眾同樂。

林為洲競選團隊發布新聞稿指出，11月5日與11月6日下午1時，將在政見概念館，與電競商共同舉辦「MASTER CUP 榮耀盃」新竹站，賽事將邀請網紅Joeman、館長、孫生、薔薔等，而比賽有別於以往定點式型態，採用「電競卡車」進行。

林為洲說，希望透過這次在竹北舉辦運動電競賽，能擺脫大眾對電競打打殺殺刻板印象，讓民眾對電競、電玩都能有更深刻認識。電競也像其他運動、娛樂般，可作為一項放鬆身心活動。

林為洲表示，針對竹北生活與文化推廣政策，他提出每個週假日舉辦活動，讓竹北市假日不無聊，盼讓新住民或在地居民，都能擁有屬於竹北人的文化。（編輯：方沛清）1111031

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