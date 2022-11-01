謝龍介陣營批台南沒體育館 市府：推多處全民運動館

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）國民黨台南市長參選人謝龍介競選總部今天批評台南多年來一直沒有可舉辦大型比賽的體育館，承諾謝龍介當選後規劃興建。市府指出，已規劃興建多處全民運動館提升運動風氣。

謝龍介競選總部新聞稿表示，前台南市長施治明任內爭取中央補助，規劃在目前的永華運動中心，以及興建中的地下停車場基地處興建經國體育館。但遺憾的是體育館被民進黨「玩掉了」，導致20多年來台南市一直沒有一處可供大型比賽、展演完善室內場地。

謝的競總發言人童小芸說，前市長張燦鍙嫌經國體育館太小而放棄；接任的許添財曾提出4個大巨蛋的「偉大計畫」，但之後4個變成1個，且9年任滿後「巨蛋、小巨蛋」統統不見蹤影；副總統賴清德於台南市長任內，在高鐵站附近興建的會展中心，完工後交由經濟部國貿局經營管理，不但委外，也不是運動設施。

童小芸表示，體育館可以包含運動中心及地下停車場等功能，但原來規劃的經國體育館基地，在賴清德任內被分割成多塊，糟蹋一處可以蓋體育館的基地，在民進黨執政下，台南的體育館從有、到噴口水，以致於一場空。謝龍介當選市長，一定還給台南人一座體育館，並確實規劃舉辦各種活動的安全規範。

台南市政府體育局新聞稿回應指出，台南市長黃偉哲上任後積極向中央爭取經費，獲中央核定補助2座全民運動館。但考量台南市運動風氣興盛，2座遠遠不夠，指示市府自籌經費，預計再增加3座全民運動館，加上已興建完成的永華國民運動中心，台南市將擁有6座可供全體市民運動、遊憩的運動空間。

體育局指出，教育部體育署前瞻計畫核定於安南區、新營區建置全民運動館，兩案目前分別已進入工程發包及細部設計階段，預計2025年完工啟用；另外，市府自籌經費，規劃於永康區興建第3座全民運動館，目前已完成建築師評選，第4、5座全民運動館正辦理規劃選址中。

體育局指出，黃偉哲也指示與大專院校合作，由市府提供補助，大專院校現有場地開放供民眾使用，成為區域運動中心，務必滿市民「隨處可運動」需求。（編輯：孫承武）1111101