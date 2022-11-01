航基站毒品監守自盜案 監院彈劾前主任趙天祥等10人

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（中央社記者陳俊華台北1日電）監察院今天說，法務部調查局航業調查處基隆調查站前主任趙天祥等10人，未依規定管理扣押物，使不肖職員多次利用管理漏洞大量竊取毒品，違失情節重大。監院彈劾10人、移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，民國108年11月間，法務部調查局航業調查處基隆調查站（航基站）發生6.5公斤安非他命遺失案，經台灣桃園地方檢察署檢察官擴大追查，發現航基站前組長徐宿良涉嫌竊取該站扣案毒品。

監委王麗珍、葉宜津、郭文東調查指出，航基站在101年11月14日查獲第三級毒品「芬納西泮」成分的一粒眠錠劑，徐宿良將錠劑置於無特別管理的地下室餐廳後方儲藏室。101年11月某日，徐宿良利用機會，將約3萬顆錠劑攜出交給幫派份子，再於102年7月至8月某日，以其他錠劑置回混充。

調查表示，時任航基站主任趙天祥、秦少興、秘書桂宏正、謝淑美及組長郭章盛，都未依調查局相關規定責成專人、專櫃保管扣押物；也未設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」，及成立檢查小組檢查扣押物保管情形，導致航基站扣押毒品的數量、調借、返還紀錄等事宜，管理極其鬆散且全無紀錄。

調查指出，本案在101年11月查獲後，遲至103年5月才報請基隆地檢署偵辦，無故延宕1年6個月之久，顯示被彈劾人未善盡對徐宿良的監督責任，無法事先防杜徐宿良調包一粒眠的犯行，顯有怠失。

監委表示，航基站先後繼任主任的鮑宏志、謝發瑞、張益豐與秘書林東正，都未依調查局規定保管扣押物，使徐宿良食髓知味，一再利用航基站管理鬆散漏洞，盜取扣案毒品牟利，總計調包愷他命524公斤，市價粗估約新台幣1億6800萬元。被彈劾人疏於落實調查局規定在先，怠於監督所屬職員在後，顯有嚴重疏責。

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監委指出，被彈劾人莊國僑在徐宿良任職期間，擔任調查局駐區督察，調查局政風室已通令要求各駐區督察加強辦理扣押物進出庫房、保管登記與例行檢查事宜，但莊國僑對航基站扣押物管理不周，始終漠視，且未主動發覺徐宿良多次竊取調包扣案毒品，反而二度舉薦徐宿良陞任幹部，顯未善盡職責，怠忽職守。

監察院表示，被彈劾人違反公務員服務法違失事證明確、情節重大；監察院今天審查通過10人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。（編輯：楊蘭軒）1111101