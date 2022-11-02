視察國家兒童未來館基地 蘇貞昌盼成台灣地標

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行政院長蘇貞昌2日到新北市視察國家兒童未來館基地時表示，感謝每一代走過人的努力，目前他已核定相關計畫，未來館籌備處今年4月也已成立，盼能送給全國兒童最先進、能從歡樂中體驗科技，擁有對未來想像的遊樂的場所。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，對於國家兒童未來館充滿感情與期待，感謝所有參與過的團隊成員與新北市府，盼立委持續支持預算，讓這個館成為新北與台灣的地標，孩子的快樂天堂。

行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、行政院相關官員，今天下午前往捷運環狀線板橋站，視察「國家兒童未來館」基地；新北市長侯友宜、市政府副祕書長朱惕之、市府文化局長龔雅雯、交通局長鐘鳴時、捷運工程局長李政安等人陪同。

蘇貞昌接受聯訪與致詞表示，國家兒童未來館基地價值新台幣300億元，過去20年來就只停放機車，還日曬雨淋。對此地充滿感情，除了去年兒童節前夕，他宣布建兒童未來館，後續也親自主持17次會議，計畫總經費部分，原核定版127.9億元，後來增加至164億元。

蘇貞昌說，感謝每一代走過人的努力，他已經核定計畫，未來館籌備處也在今年4月成立，今天由專案建築師報告初步規劃，希望送給全國的兒童最先進、能從歡樂中體驗科技，對未來想像的遊樂場所，成為世界第一的兒童館。

在台北市參加2025雙北世界壯年運動會，國際壯年運動總會授旗儀式記者會後，稍微遲到數分鐘的新北市長侯友宜，致詞前頻頻向蘇貞昌與中央官員致歉說明遲到原因。

對於兒童未來館，侯友宜說，此處是新北最精華地區，市府將組專案小組全力配合籌備處，讓交通維持計畫降低交通衝擊的民怨，建築執照申請與審查的行政程序，期待讓國家兒童未來館儘早興建完成，讓孩童在沉浸式的體驗中，看見未來的機會與希望，成為學習的新領域。

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李永得致詞說，建築團隊比較過全世界上百座兒童館的優缺點與營運狀況，徵詢專家意見後，規劃出國際級的兒童館。規劃小組會議研究發現，許多建築物與生活機能的搭配，導致增加興建經費，也感謝市府的協助，希望完工之後讓民眾好使用、好維護。

張瑪龍、陳玉霖聯合建築師事務所簡報表示，兒童未來館為台灣第一座以兒童為主的館所，朝兒童文化、親子互動、遊戲體驗、創意科技、友善停車方向規劃。面對不同年齡層的兒童，創造富有未來性兼具藝術、教育和娛樂功能的新型態複合型兒童館。（編輯：李錫璋）1111102

行政院長蘇貞昌（前左）2日前往新北市，視察國家兒童未來館基地，新北市長侯友宜（前右）也到場陪同，兩人互相拱手致意。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月2日

行政院長蘇貞昌（右2）2日到新北市視察國家兒童未來館基地，與新北市長侯友宜（右）一起了解興建計畫內容。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月2日