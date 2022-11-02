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首頁 / 政治

立院審查潛艦國造預算無共識 全案送黨團協商

2022/11/2 19:26（11/2 20:32 更新）
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立法院外交及國防委員會2日邀請國防部長邱國正（前中）列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。中央社記者郭日曉攝 111年11月2日
立法院外交及國防委員會2日邀請國防部長邱國正（前中）列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。中央社記者郭日曉攝 111年11月2日
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（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院外交及國防委員會今天審查國防部112年度預算，其中潛艦國造原編列55億2478萬餘元，因朝野立委在第二輪討論中，對於凍結額度仍未能達成共識，全案將送黨團協商討論。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

潛艦國造第二階段原型艦籌造原編列預算新台幣55億2478萬餘元，其中，國民黨立委溫玉霞提案凍結1億元、國民黨立委馬文君則提案凍結5億元。經過第一輪討論後，朝野立委對於潛艦國造的造艦預算凍結額度未有共識，因此進入第二輪協商。

馬文君在預算協商時表示，潛艦並非水面艦，如何有效配重，是最重要的一環，也不能設備還沒入庫，船體就進行焊接；海軍歷任參謀長對潛艦國造有過很多承諾，現階段「過度的沒問題，會被擔心是很大問題」。

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海軍參謀長蔣正國說，潛艦107項主、次裝備的輸出許可都已獲得，而潛艦封殼以前，大型主要裝備都要裝設於壓力殼船段內，不可能封殼後再切開；按照跟台船合約，113年5月會下水，台船有意提早到明年9月，但海軍一定會以品質、安全為優先，才會下水。

外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，如有需要，他會在適當時機安排委員會到台船機密考察；因朝野立委對預算凍結額度的意見不一致，全案保留到黨團協商。（編輯：黃國倫）1111102

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