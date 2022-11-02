清泉崗將建抗炸機庫 空軍：可抵抗中共東風導彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）立委關注清泉崗基地36座抗炸機庫的工程進度。空軍參謀長黃志偉今天說，近期委由中科院專家學者評估，確定可抵抗中共「東風」系列彈道飛彈攻擊，盼能在年底前完成發包。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

空軍清泉崗基地36座防護基地構建案，全案總預算新台幣43億9255萬元，明年度編列3662萬元；朝野立委在預算協商時，關注抗炸機庫的工程進度及抗炸效能評估。

黃志偉說，防護力部分，曾找理工學院的專家學者、工程專家設計，近期委由中科院的專家學者再次評估，確定可以抵擋中共「東風」系列彈道飛彈攻擊。

黃志瑋表示，招標部分，因受到物價上漲等因素曾流標，因此內容有做一些修訂，已送行政院工程會審查中，核定後將辦理招標、相關預算可開始支用，希望能在今年底前完成發包。

至於是否維持36座機庫數量，黃志偉指出，工程會還在審定中，項、量的確有修改，核定後將向立法院報告。

經朝野立委達共識後，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，本案預算凍結1200萬元，國防部提出書面報告經同意後始得動支，報告中需涵蓋建造工法、抗炸磅數、機庫數量等細節。（編輯：蘇龍麒）1111102