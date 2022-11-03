綠質疑張善政與經濟黨切割不了 應向受害者道歉

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立法院黨團今天表示，媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政曾任疑似賣假藥的經濟黨榮譽總顧問，而張善政跟經濟黨並非只是禮貌關係，而是高度深入互動，有切割不了的關係，應向受害者道歉。

鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法；代表國民黨參選桃園市長的張善政，不只擔任經濟黨榮譽總顧問，還多次與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰、副書記長吳玉琴今天召開「切割不了的關係！張善政應向金光黨受害者道歉！」記者會，提出相關質疑。

黃世杰說，張善政先前被爆擔任中華民族致公黨的最高顧問，而該黨的2位前黨主席，涉及詐騙被收押；昨天有週刊報導，張善政與經濟黨關係密切，除在2019年擔任經濟黨顧問，出席經濟黨中央委員及幹部會議，上台致詞時，還頒發黨務人員證書給很多人。

黃世杰表示，到今年3月，張善政獲聘為經濟黨榮譽總顧問，有這些互動，張善政還能說與經濟黨只是秀才人情紙一張而已嗎？

黃世杰說，張善政身為一個科技人，難道毫無辨識能力，請張善政不要再用輕描淡寫的方式來撇清，不管張善政是出於輕率還是故意，都已經陷民眾於錯誤、健康受到影響。呼籲張善政清楚說明相關爭議，也要向受害者表示歉意。

羅致政質疑，周琮棠2019年11月在臉書發文，張貼張善政出席中西醫整合醫學論壇的合影照，而在今年9月，又貼出支持張善政勝選桃園市長的照片，周琮棠在舉辦活動時都拿著張善政的名號或照片作為宣傳，拿張善政背書。

羅政致說，因此，今天不管有多少人受騙，就算只有一個人，是因為張善政而相信相關協會或組織，張善政就有責任要向受害者道歉。

張善政上午前往中壢區銀河廣場，參加終止家庭暴力與制止人口販運全省連線活動，他接受媒體聯訪時表示，他受邀當經濟黨顧問，經濟黨請他到後續的會議裡坐一下、給予祝福，「這個不是基本的禮貌嗎」？（編輯：蘇志宗）1111103