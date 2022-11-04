陳其邁長庚醫師經歷再遭控不實刊登 競總澄清

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄4日電）高雄三民區市議員參選人王文心今天聲請假處分，要求高市選委會不得登載市長陳其邁在選舉公報刊登「長庚醫院醫師」不實經歷。對此，陳其邁競總回應，證書已清楚載明。

陳其邁競選總部下午向中央社記者表示，陳其邁是經國家考試及格的醫師，林口長庚紀念醫院已對此做過多次說明，長庚醫院所發給的證書上，即清楚載明是「陳其邁醫師」，沒有問題。

高雄市選舉委員會則回應，因當事人有對中央選舉委員會和高市選委會提出檢舉，因此都已回文給當事人，選務機關會依法辦理，不方便評論與透露內容；至於王文心等人提出假處分部分則靜候法院辦理。

陳其邁遭控長庚醫院經歷造假風波，王文心上午和丈夫醫師蘇偉碩、無黨籍高雄市議員參選人李柏融、鳳山區無黨籍議員參選人徐尚賢等人前往高雄高等行政法院召開記者會聲請假處分，要求高市選委會不得登載陳其邁在選舉公報刊登「長庚醫院醫師」不實經歷，若登載就不得發送給選民或公開張貼。

王文心質疑陳其邁在107年、109年選舉公報經歷刊登「長庚醫院醫師」是不實登載。她表示，基於選民有獲得正確資訊，以維護選舉公平性原則，選罷法規定傳播有利或不利候選人不實消息都有刑責。陳其邁在選舉公報刊登不實長庚醫院醫師經歷，誤導選民相信是醫學中心服務的專業醫師，已經對選民和其他市長參選人造成公平性與正確性損害。

王文心指出，先前已向高雄地檢署提告陳其邁陣營意圖使人不當選，並要求陳其邁陣營3天內反告，否則即是默認在選舉公報登載明知不實經歷。如今陳其邁陣營都不反駁，可見對方對假造長庚醫院醫師經歷心虛默認。（編輯：謝雅竹）1111104