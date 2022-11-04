陳菊接見人權基金會訪團 盼擴大合作交流

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（中央社記者賴于榛台北4日電）監察院長、國家人權委員會主委陳菊今天接見人權基金會會長布斯塔尼、香港民主運動者羅冠聰等人；她說，不能讓自由人權運動者被孤立，未來期盼在人權議題上，能與更多相同理念的各國人權工作者合作交流。

人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）會長布斯塔尼（Celine Assaf-Boustani，另譯：包絲塔妮）今天率3名幹部，以及香港民主運動者羅冠聰、甘比亞運動者賈洛（Fatou Jallow）、緬甸人權運動者懷恩寧（WaiHnin PwintThon）與「自由隨身碟者」計畫主持人李成民拜會國家人權委員會。

人權會會後發布新聞稿指出，陳菊致詞時表示，訪團都是在獨裁政權或威權下無所畏懼、爭取自由民主，又或是對抗暴力的勇者，台灣從結束威權統治走向民主，也是數十年許多人權捍衛者不畏犧牲、致力爭取的結果。

她說，這過程也有許多來自海外的救援和協助，她身為台灣威權時代美麗島事件的政治犯，也曾坐牢，深知一個國家從威權走向民主轉型的過程中，是需要多少人的犧牲奉獻，以及國際的支持與救援多麼重要。

陳菊表示，昨天在台灣舉辦的奧斯陸自由論壇，不僅讓大眾知曉各國人權運動家勇敢對抗獨裁者令人動容的故事，更串聯起捍衛人權的慈善家、藝術家、專家、記者、國會議員與社會運動者面對面交流，促進民主社群的團結與凝聚力。

陳菊指出，人權會基於人道及人權維護的立場，將持續扮演民間與政府的溝通橋梁，不能讓自由人權的運動者被孤立或感到孤單，未來期盼在人權議題上，能與更多相同理念的各國人權工作者合作、交流及分享，並期許能為世界人權的發展盡一份心力。

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布斯塔尼表示，HRF致力於對抗獨裁統治、為爭取自由、民主的國家與社會而努力，這次來台，瞭解台灣也曾經歷美麗島、太陽花等民權運動，並成功轉型為民主自由的國家。

他說，世界上還有很多國家正在受苦，台灣可說是對抗獨裁政權的先鋒，期待能夠從台灣的經驗當中學習與合作，共同促進全球的自由與和平；未來期待能就轉型正義、自由和平等議題，與人權會密切合作。（編輯：林興盟）1111104