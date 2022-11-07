謝國樑指小公司得標營養午餐 基市府：所言不實

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國民黨基隆市長參選人謝國樑（圖）7日在南興市場受訪表示，他接到檢舉，近年一間資本額僅新台幣25萬元的公司屢屢標下超過7000萬元、8000萬元的營養午餐標案，令他懷疑這間公司的履約能力。中央社記者王朝鈺攝 111年11月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天指資本額僅25萬元小公司，卻能標下8000萬元營養午餐標案。基市府表示，謝國樑所言不實，這間是食材供應商非營養午餐供應廠商，市府依法辦理。

謝國樑上午在南興市場接受媒體聯訪表示，他接到檢舉，近年一間資本額僅新台幣25萬元的公司屢屢標下超過7000萬元、8000萬元的營養午餐標案，不禁令他懷疑這間公司的履約能力，未來他會揭露讓社會大眾瞭解，民進黨是如何違法、為所欲為，這就是「基隆的快篩小吃店」。

謝國樑說，民進黨往往欽定讓與自身有關的廠商得標，例如，台灣自來水公司標案被民進黨基隆市長參選人蔡適應辦公室人員的家人得標，等於公共工程都被自己人拿走，基隆市長林右昌執政的基隆市政府，讓資本額才25萬元的小公司，拿到7000萬元、8000萬元的營養午餐標案，如何能說服社會大眾，應說清楚決策過程。

對此，基隆市政府發言人游本明向中央社記者表示，謝國樑所言不實，予以嚴正澄清。這間是食材供應商而非營養午餐供應廠商，請不要把賣菜的跟做便當的混為一談。

游本明說，各校營養午餐食材供應，均由各校群代表主辦學校依採購法規定自行招標，而依行政院公共工程委員會民國89年6月28日（89）工程企字第89016670號函示，「資本額」必須為「特殊或巨額」的採購才得訂定。經查，基隆市各校群午餐食材標案，均非屬特殊且未達巨額採購的要件，並不適用上述訂定資本額規定。

游本明表示，基隆市各主辦學校為確保食材供應廠商履約，一律嚴格要求須先繳交履約保證金，並在每月食材供應完成後才得檢據請款，市府也規定廠商須針對食材、運輸等投保必要的保險，以確保學生午餐食材供應。

游本明說，基隆市各校午餐食材供應商近年均未發生違約事件或惡意棄標，也未發生午餐供應中斷事件等狀況，均依照契約供應執行，請謝國樑不要為了選舉目的，刻意含沙射影混淆視聽。（編輯：李錫璋）1111107