確診隔離候選人視訊發表政見 李進勇訪視準備作業

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中選會主委李進勇8日訪視地方有線電視台視訊政見會籌備情形，確保視訊品質、硬體設備及轉播技術等，都能完善備妥。（中選會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月8日

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（中央社記者陳俊華台北8日電）中選會主委李進勇今天訪視地方選委會，實地瞭解確診且尚未解隔離的候選人得以視訊方式參加公辦政見會的準備情形，並要求進行模擬演練，以確保視訊品質、硬體設備等，都能完善備妥。

中選會透過新聞稿表示，111年地方公職人員選舉11月26日投票，各地選委會將在11月25日前為候選人舉辦公辦政見發表會。候選人如因確診尚未解除隔離者，可向主辦的地方選舉委員會申請，以視訊方式參加政見發表會。

李進勇說，為保障確診尚未解除隔離候選人陳述政見的公平對待，並讓選舉人取得候選人政見資訊，中選會委員會議審議通過「111年地方公職人員選舉候選人申請以視訊方式參加公辦政見發表會作業要點」，由直轄市、縣市選舉委員會據以辦理相關作業。

李進勇今天前往嘉義市選委會、台南市選委會視察工作籌辦情形，並指示地方選委會務必確實告知候選人這項措施；為確保製播品質，他也請地方選委會與負責製播的電視台，進行模擬演練，以確保視訊品質、硬體設備及轉播技術等，都能完善備妥。

中選會說，這次地方公職人員選舉，確診尚未解除隔離的候選人，得以申請書及相關文件向主辦選委會提出申請，主辦的地方選委會將立即審核並即通知，可由候選人簽署遵守相關規範切結書，得以視訊方式參加政見發表會；至於非確診候選人，仍應依原規定辦理。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法第46條規定，公職人員選舉，除全國不分區及僑居國外國民立法委員外，選舉委員會應於競選活動期間舉辦政見發表會，候選人應親自到場發表政見。

中選會說，依現行傳染病防治法及疫情指揮中心防疫措施規定，尚未解除隔離的確診者不得外出；因此，中選會通過作業要點，由地方選委會據以辦理相關作業。（編輯：林興盟）1111108