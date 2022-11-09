護海承諾書缺考 蔡適應陣營：政治介入議題失焦

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守護外木山行動小組9日公布5名基隆市長參選人對於簽署拒填海造地等承諾書結果，國民黨籍參選人謝國樑競辦發言人余治明（左）、時代力量黨籍參選人陳薇仲（左2）和無黨籍市長參選人黃希賢（右）到場參與。（守護外木山行動小組提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）民團發起護海公投今天舉行記者會，指民進黨基隆市長參選人蔡適應對於簽署拒填海造地等承諾書「缺考」。蔡適應陣營表示，絕不是僅透過簽承諾書可解決，只會讓議題因政治介入失焦。

協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站擬填海造地，守護外木山行動小組發起護海公投，並遞交「承諾書」給5名基隆市長參選人簽署，內容為拒絕4接於基隆的海岸及海域以「填海造地」方式開發等，如日後當選基隆市長，應如實履約。

無黨籍市議員、基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，日前親訪5名市長參選人，其中國民黨謝國樑、時代力量陳薇仲和無黨籍黃希賢、曾國民已當場完整簽署承諾書，蔡適應由競選總部人員代收，再用雙掛號將承諾書寄達蔡適應競選總部，但聯繫過程中卻從「已讀不回」到後來「不讀不回」。

王醒之說，協和電廠更新案夾帶的4接填海造地工程對於基隆港、市的影響將會是巨大、久遠且不可逆，這是每位競逐基隆市長的參選人無法跳過的「必考題」，但沒想到還是有人「缺考」。

對此，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，每次的環評會議蔡適應本人或辦公室代表都有出席，充分表達態度與立場，這個議題層面極廣，絕對不是僅透過簽署承諾書，或是用公民投票操作就能解決問題，如此只會讓議題因政治介入而失焦。

沈詠珮說，蔡適應認為能源轉型是社會共識，能源穩定更是重要課題，他支持能源轉型，但不能妨害基隆港市發展，更不能傷害基隆港，其次，協和更新改建案牽涉面向非常廣，例如航行安全、生態監測等，都應經過縝密計算，以確保對基隆港航行安全沒有負面影響。

沈詠珮表示，蔡適應也對台電提出要求，努力讓填築面積極小化，海岸管理牽涉環境維護、生態永續發展、國家安全、公共安全等多元面向，每個領域都涉及不同背景，應充分尊重專家及專業人士論述，恣意以公民投票操作，只會讓議題因政治介入而失焦。（編輯：李錫璋）1111109