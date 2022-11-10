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諾魯總統14日率團訪台 蔡總統將以軍禮歡迎國宴款待

2022/11/10 12:38（11/10 13:14 更新）
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外交部表示，諾魯共和國總統昆洛斯（圖）伉儷將於14日到19日率團來台。（圖取自facebook.com/republicofnauru）
外交部表示，諾魯共和國總統昆洛斯（圖）伉儷將於14日到19日率團來台。（圖取自facebook.com/republicofnauru）
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（中央社記者溫貴香台北10日電）外交部今天表示，諾魯共和國總統昆洛斯伉儷將於14日到19日率團來台進行國是訪問，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎並設國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴接待訪團成員就氣候變遷等各項重要議題深化彼此意見。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會表示，諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應中華民國政府的邀請將於11月14日到19日率團來台進行國是訪問，外交部對此表達誠摯歡迎。

她並說，諾魯共和國9月24日進行國會大選，昆洛斯脫穎而出，29日率新任閣員宣誓就職，昆洛斯就任總統剛滿一個半月，就率領新政府閣員來台灣訪問，以堅定行動支持台灣與諾魯兩國堅定友好的邦誼，也展現對於兩國的情誼以及密切夥伴關係的高度重視。

歐江安表示，昆洛斯首度以總統身分訪問台灣，為了展現對友邦元首訪問台灣的重視，總統蔡英文會以隆重軍禮表達歡迎並且以國宴款待昆洛斯總統及訪團成員，另外，外交部長吳釗燮也會設宴款待訪問團團員，兩國將針對不論是人才的培訓、資通訊、海巡以及港務、糧食的安全、氣候變遷等重要議題，持續深化彼此的意見。

歐江安表示，台灣與諾魯2005年復交至今已是第17年，兩國在堅實友好的夥伴關係上，持續推動各方面的合作與交流，包括農漁業、醫療衛生、教育跟文化、潔淨的能源、航空、港務與海巡都有非常多的雙邊合作計畫，豐碩的成果各界有目共睹。

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她期盼藉由昆洛斯率團到台灣進行國是訪問，能夠深入體驗台灣政治、經濟、社會、文化等各層面與台灣人民的熱情，增進對台灣各層面深度了解，也希望藉由昆洛斯伉儷的來訪進一步與台灣不論是政府單位或者是民間企業進行深度的交流，開拓合作新契機，持續強化兩國友好緊密的邦誼。

昆洛斯及第一夫人所率訪團成員一共有20人，包括重要內閣閣員諾魯司法部長、外交及貿易副部長、內政部副部長、司法及邊境管理部副部長、國家緊急事務及體育部副部長等人。（編輯：黃國倫）1111110

諾魯共和國（紅標處），簡稱諾魯，是位於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
諾魯共和國（紅標處），簡稱諾魯，是位於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
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