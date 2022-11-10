藍籲公布蔡適應論文審查結果 台北大學：3個月內完成

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（中央社記者劉冠廷、陳至中台北10日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應台北大學博士論文遭質疑涉抄襲，國民黨今天表示，台北大學遲遲未宣布審查結果，是否有意拖延至選後才處理；呼籲台北大學，應比照其他學校盡速公布審查結果。

台北大學告訴中央社記者，蔡適應的論文已依程序進行審定作業，但論文須送校外專業領域人士審查，目前正由校外專業人士審查，校方將依規定在受理案件後3個月內完成審定。

外界質疑蔡適應的台北大學博士論文涉抄襲。蔡適應曾在9月2日召開記者會說明論文撰寫過程，也說論文不是很完美，但絕對禁得起考驗，樂於接受台北大學學倫會的審查。

國民黨今天則是召開記者會，質疑台北大學為何遲遲未宣布審查結果，立委李德維在會中表示，依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」的規定，違反學術倫理案件「應於接獲檢舉20日內成立審定委員會，本公平、公正、客觀、明快原則，於3個月內完成審定」。

李德維說，蔡適應博士論文涉嫌抄襲的事件，自9月2日台北大學接獲檢舉至今，已經超過2個月，台北大學應該秉持勿枉勿縱的精神，明快的完成審定並且公布審查結果，切勿故意拖延到月底選後才公布，這樣對基隆市民是非常不公平的情形。

李德維也說，蔡適應博士論文審定的結果，對於基隆人來說是很重要的一件事情。因為在這一場選戰中，蔡適應都是以「都市計劃博士」為競選的核心主軸，並且看板掛滿了整個基隆市，所以對於基隆人來說蔡適應到底是不是台北大學真正的都市計劃博士一定會影響到基隆市民的判斷。

國民黨台北市議員王鴻薇則說，最近幾個論文涉及抄襲的事件中，看的出來各校幾乎都是在兩個月左右就完成審定；呼籲台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果，距離選舉投票日只剩下16天，台北大學有義務要公布蔡適應博士論文審定的真相。（編輯：趙蔚蘭）1111110