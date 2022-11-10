更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

時力指賄選案件數飆高 籲民眾拒絕黑金參選人

2022/11/10 14:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量黨主席、立委陳椒華今天表示，根據統計，今年1月到10月，每月平均有143件賄選案發生，10月份單月更飆高至826件，呼籲民眾一定要拒絕賄選情事及黑金參選人。

陳椒華今天與多名時力所提議員參選人召開記者會，說明「抗共保台」最重要的是要提升民主支持度，讓人民對乾淨選舉有信心，然而黑金政治會重傷民主價值，當黑金勢力影響地方政治，會讓人民對民主選舉失望及失去信心。

陳椒華說，根據台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會最新統計，本次全台縣市議員與鄉代參選人，有刑事前科的共193人，而這193人中，由各政黨推薦的共有111人，包括國民黨65人、民進黨35人、其他政黨11人。

陳椒華表示，除了黑金之外，賄選案件愈來愈多。按最高檢察署最新統計，從今年1月到10月止，選舉賄選受理件已高達1433件，被告人數達3144人，換算下來，平均每個月有143件賄選案在發生。

陳椒華指出，更嚴重的是，隨著投票日逼近，賄選愈來愈嚴重，在1月到6月，合計僅68件，但進入9月時，單月飆高至362件，10月份單月更是飆高到826件。

陳椒華說，籲請全國選民跟時力一起拒絕黑金參選人，選出最優秀的人選，保護台灣的民主。

投入台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天宣布辭去立委。時代力量也發布聲明稿，呼籲其餘11位帶職參選的立委應盡速辭職，落實責任政治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，台灣基進今天召開記者會，說明台灣基進是「破除政黑世襲首選」。台灣基進秘書長王興煥表示，本土不應成為世襲政治的溫床，青年也不該延續家族政治的貪婪。

王興煥說，政治應作為個人專業，而非家族事業，呼籲選民打破政、富、黑二代壟斷公職的局面，力求參選資源的平等。參政權包括選舉與被選舉權，都必須按照「國家是國民所共有」的原則，避免被少數特定階級世襲壟斷，才能達到民主深化、鞏固的目標。（編輯：翟思嘉）1111110

陳椒華
遭指涉嫌竊占國土蓋違建 鍾東錦：臆測栽贓操作 時力控鍾東錦竊占國土蓋違建 國產署農水署擬提告
王興煥
基進聲援北京反習人士 籲民眾警覺習近平對台野心 地方民防預算不足備戰 民團籲提升訓練費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族