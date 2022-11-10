時力指賄選案件數飆高 籲民眾拒絕黑金參選人

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（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量黨主席、立委陳椒華今天表示，根據統計，今年1月到10月，每月平均有143件賄選案發生，10月份單月更飆高至826件，呼籲民眾一定要拒絕賄選情事及黑金參選人。

陳椒華今天與多名時力所提議員參選人召開記者會，說明「抗共保台」最重要的是要提升民主支持度，讓人民對乾淨選舉有信心，然而黑金政治會重傷民主價值，當黑金勢力影響地方政治，會讓人民對民主選舉失望及失去信心。

陳椒華說，根據台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會最新統計，本次全台縣市議員與鄉代參選人，有刑事前科的共193人，而這193人中，由各政黨推薦的共有111人，包括國民黨65人、民進黨35人、其他政黨11人。

陳椒華表示，除了黑金之外，賄選案件愈來愈多。按最高檢察署最新統計，從今年1月到10月止，選舉賄選受理件已高達1433件，被告人數達3144人，換算下來，平均每個月有143件賄選案在發生。

陳椒華指出，更嚴重的是，隨著投票日逼近，賄選愈來愈嚴重，在1月到6月，合計僅68件，但進入9月時，單月飆高至362件，10月份單月更是飆高到826件。

陳椒華說，籲請全國選民跟時力一起拒絕黑金參選人，選出最優秀的人選，保護台灣的民主。

投入台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天宣布辭去立委。時代力量也發布聲明稿，呼籲其餘11位帶職參選的立委應盡速辭職，落實責任政治。

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另外，台灣基進今天召開記者會，說明台灣基進是「破除政黑世襲首選」。台灣基進秘書長王興煥表示，本土不應成為世襲政治的溫床，青年也不該延續家族政治的貪婪。

王興煥說，政治應作為個人專業，而非家族事業，呼籲選民打破政、富、黑二代壟斷公職的局面，力求參選資源的平等。參政權包括選舉與被選舉權，都必須按照「國家是國民所共有」的原則，避免被少數特定階級世襲壟斷，才能達到民主深化、鞏固的目標。（編輯：翟思嘉）1111110