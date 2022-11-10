私校教學資源驟降影響受教權 監察院要教育部檢討

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監委賴鼎銘調查發現，私立大專校院教學資源驟降，教學設備困窘、教學助理數下降、生師比過高等，但教育部未主動積極清查並提出對策，相關監督作為顯欠積極，監察院函請教育部檢討改進。

監察院教育及文化委員會今天通過監委賴鼎銘、賴振昌、王麗珍所提調查報告。調查發現，近5年全國大專校院整體教育經費呈微幅成長，109學年達新台幣2543億元，較105學年增加近86億元，但私校部分卻呈先增後減，尤以技專體系降幅最大，平均每生使用教育經費以私立技專校院最低，資源配置顯有失衡。

監委表示，近5年高教生師比約21.7比1到22.6比1，其中2018年為22.3比1，顯高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值約15.2比1，其中私校達24.2比1，更屬居高不下；在少子化趨勢下，部分私校1年內不降反驟升3.4人，不利教學品質提升。

監委調查發現，因經費短絀、全面納保及工資提升等綜合因素，近年全國大專校院教師學期課程的教學助理 （TA）人數驟降，從106年的5萬3428人降到109學年3萬8787人，尤以私立技職校院降幅達44.9%最高，亟待教育部通盤調查瞭解，謀求解決，以維學生受教權益。

監委表示，關於大專校院教學處遇相關困境議題之一，例如數位多功能講桌數量匱乏，或軟硬體設備老舊情形，學校遲未積極更新修復，影響教學效能；部分學校配置電腦因汰換年限達2年到10年，系統往往過於老舊，且因網路介接問題，經常影響授課效率，整體現況亟待教育部積極督導改善。

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調查發現，近年為因應防疫需求，陸續實施遠距線上教學，但近9成學校仍遭遇普遍性困境，包括教師不易兼顧線上教學平台操作及教學、經濟弱勢學生尚需扶助、線上教學指引規範不足、雲端服務成本不斷提高、設備購置及更新經費匱乏、師生設備落差等困境。

監委指出，為因應高教歷年身心障礙學生數增加趨勢，尤以就讀私校學生占高教全部身心障礙學生近8成，教育部雖稱已提高工作經費，及陸續檢討經費違規情形，但部分師生面臨支持輔導措施不足、專業性不符等困境，教育部未通盤調查瞭解，相關監督作為顯欠積極，有待檢討。（編輯：蘇志宗）1111110