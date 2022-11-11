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外媒傳賴清德出席APEC 總統府：報導不正確

2022/11/11 14:39
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（中央社記者溫貴香台北11日電）外媒報導副總統賴清德將出席今年度APEC，總統府今天否認，表示總統蔡英文已宣布由台積電創辦人張忠謀第5度代表蔡總統與會。

總統府發言人張惇涵下午表示，該則報導並不正確，賴副總統不會出席今年APEC會議。實際上，今年度由泰國主辦的APEC「經濟領袖會議」（AELM），蔡總統已於10月20日正式宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表。

張惇涵補充說明，國發會主委龔明鑫、行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，將代表中華民國出席「年度部長會議」（AMM）。此外，台灣的3名APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨，及廣達電腦技術長張嘉淵，則將分別參與相關會議或對話。

張惇涵表示，蔡總統期許這次代表團，能夠傳達台灣的3個立場，並透過分享「台灣經驗」，有助於APEC會員國在區域及全球的永續發展上，做出更多的貢獻，為台灣拓展更多、更深刻的國際合作與連結。（編輯：翟思嘉）1111111

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