桃園市長民調逼近 鄭運鵬：張善政只靠基本盤

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，民調一向只看趨勢、不看數字，親藍樣本已拉近、親綠樣本更擴大領先，這就是趨勢，國民黨桃園市長候選人張善政靠國民黨基本盤，沒有成長趨勢。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人徐定禎上午在民進黨中央黨部舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見記者會。

近期有部分民調顯示，鄭運鵬領先張善政。鄭運鵬說，民調封關前很多機構都會提出，但他一向看趨勢、不看數字，可發現親藍樣本他已拉近、往上升，親綠樣本不但領先且擴大，這就是趨勢。這趨勢不只是桃園，北台灣都有這樣的狀況，跟國民黨比起來，民進黨政策完整、中央地方一致。

至於張善政曾任「經濟黨」榮譽總顧問爭議，鄭運鵬說，經濟黨跟張善政關係太密切，且主要幹部涉及假藥事件，正在被調查中。張善政應公開說明跟經濟黨的關係，很多人看到張善政是最高顧問、榮譽總顧問而受騙，是否該跟被害者報告、道歉。

另外，媒體指民調顯示徐定禎與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦差距不到1個百分點，是否力拚黃金交叉。徐定禎說，他個人認為已經黃金交叉，民調是看趨勢、不看數字，每次民調都是在誤差範圍內，但苗栗很多鄉親不敢表態，他在18鄉鎮辦超過200場問政說明會，發現民心思變，有信心能勝選。（編輯：翟思嘉）1111114