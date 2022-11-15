綠提議立院選前停會 藍不同意也不出席朝野協商

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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）九合一選舉併修憲複決公投26日舉行，民進黨團提議25日立法院院會停會一次。國民黨團今天表示，黨團內部討論傾向不停會，且目前朝野氣氛不佳，國民黨團關閉協商大門，不會出席朝野協商。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，正因為大家對一些看法可能不一致，因此更需要朝野協商，希望國民黨不要動不動就要退出朝野協商，因為立法院還有很多正事要處理，不是只有停會的問題。至於25日要不要停會，可以共同討論，不要動不動就講別人是薪水小偷。

九合一選舉併修憲複決公投26日舉行。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，考量各黨都在備戰選舉、四處輔選，過去也有選前停會的案例，他會與各黨團總召溝通，看是否25日的院會停會一次。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及首席副書記長謝衣鳯等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

針對民進黨團建議25日院會停會一次，曾銘宗在接受媒體提問時表示，過去立法院因地方選舉停會、不停會的前例都有，但目前朝野氣氛不佳，國民黨團決定暫時關閉跟民進黨的朝野協商大門，就算民進黨團要求協商，國民黨團也不會出席，且黨團內部討論也是傾向不停會。

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對於朝野氣氛不佳一事，曾銘宗指出，之前關於「波波牙醫」的附帶決議案，一共7案，其中5案是民進黨立委所提，另2案則是他與柯建銘及前民眾黨立委蔡壁如共提，但民進黨立委管碧玲卻全部推給國民黨團，導致朝野目前信任基礎不夠、氣氛不佳。

李德維表示，民進黨團過去口口聲聲指責國民黨團是薪水小偷，但現在為了地方選舉，民進黨團竟然想要停會。立委薪水來自納稅人的辛苦錢，國民黨團不願當薪水小偷，不可能去附和民進黨團的提議，希望立法院正常開會。（編輯：翟思嘉）1111115