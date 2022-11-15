選戰倒數車隊大寮掃街 陳其邁：高雄進步不能停

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）爭取連任的高雄市長陳其邁今天上午在大寮區車隊掃街，陳其邁說，高雄再拚4年，要成為科技、幸福、宜居和魅力的高雄，還有很多建設要做，拜託市民支持，「進步不能停」。

陳其邁今天上午與民進黨高雄市議員候選人洪村銘等人在大寮區車隊掃街，接受媒體聯訪時做上述表示；他也呼籲市民「惜花連盆」，一起支持民進黨市議員候選人。

陳其邁也說，未來還會有2場大型造勢活動，一場在大旗美地區、一場在鳳山，被問到密集車隊掃街，如何保養體力，他說，自己是做事很拚的人，口才不好，就更努力拚，實實在在地做，讓民眾有感，讓民眾知道有需要時，他都會在。

對於國民黨高雄市長候選人柯志恩感嘆高雄藍營基本盤鬆動，陳其邁說，市民有需要，他就一步一腳印幫市民解決困難，像是解決美濃淹水問題、設立運動中心、那瑪夏吊橋及桃源區流籠完工等，實實在在做事。

陳其邁說，眷村也一樣，雖然是大家口中比較藍的地方，但他施政不分藍綠，果貿社區30多年道路養護問題沒有解決，他上任後也立刻解決，還有很多道路的路平工作也完成。

陳其邁並指出，國民黨議員建議設立日照中心，市府也著手進行；此外，大寮區也增加許多公園，還有岡山區很多生活設施也改善，「建設不分藍綠」。

陳其邁強調，選票不是最主要的考量，在施政時，他不會分哪裡是誰的鐵票區而讓建設有所偏頗，「我一貫的原則就是不分黨派推動市政，包括原鄉議員都非常有感，也可以了解到，我在地方建設都是一視同仁」。（編輯：陳仁華）1111115