馬英九：九二共識屆滿30年 現在仍然有效

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九今天表示，「一中各表」的九二共識屆滿30年，九二共識符合中華民國憲法、帶來和平紅利、現在仍然有效；總統蔡英文既然可以接受ECFA，為何不能接受先總統李登輝任內兩岸達成的九二共識。

馬英九今天透過臉書表示，「一中各表」的九二共識，今天屆滿30年，故總統李登輝執政時期（1999年7月9日發表兩國論前），以及他執政的8年，兩岸憑藉著九二共識，達成了「辜汪會談」、三通直航、簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）在內的23項協議，以及「馬習會」等和平、穩定、繁榮的重大成果。如果沒有九二共識，這些成果都不會出現。

馬英九說，在兩岸達成九二共識30週年的今天，他有幾點誠懇的呼籲，包括九二共識符合中華民國憲法、帶來和平紅利、現在仍然有效，以及國際社會一致呼籲兩岸應該對話協商，避戰謀和，以和平方式解決爭端。

馬英九認為，俄烏戰爭爆發後，各國都呼籲台海兩岸應該對話。既然國際友人都希望兩岸對話，蔡總統自己也表達願意對話，那麼，何必拒斥符合中華民國憲法與兩岸人民岸關係條例、過去實施有效，現在仍為對岸接受的九二共識。

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馬英九指出，九二共識是兩岸政府授權代表機構（海基會與海協會），在李登輝執政時達成的共識，基本上是兩岸當局的共識，不只是國共兩黨的共識。這30年來對兩岸的和平穩定，貢獻卓著。

馬英九也說，蔡總統迄今仍然接受的ECFA，就是九二共識的產物，沒有九二共識，ECFA也難以存續。蔡總統既然可以接受ECFA，為何不能接受李登輝總統任內兩岸達成的九二共識，台灣的安全，百姓的福祉，就在蔡總統的一念之間。（編輯：翟思嘉）1111116