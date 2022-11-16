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護台空防之眼 台美續簽5年長程預警雷達維持案

2022/11/16 13:51
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）國防部今天公布決標公告指出，台美已簽署「戰管預警雷達後續維持三階段」案，由美方提供為期5年2個月的後勤與支援服務，簽署金額約為新台幣157億6000多萬元。

設於新竹樂山海拔2000多公尺處的長程預警雷達有「台灣空防之眼」美譽，隸屬空軍作戰指揮部，2013年2月正式成軍，設有美國雷神公司所製造的鋪路爪長程預警雷達（PAVE PAWS），可提供遠程飛彈預警。台美並簽署維護合約，由美方負責全系統廠級維修，第一階段後續維持案為2013到2017年，第2階段維持案為2018年到2022年。

根據國防部今年編列預算案顯示，空軍2023年起共分年編列166億餘元，作為第3階段2023年至2027年的後續維持費，維持對共軍彈道飛彈的監控性能。

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總統蔡英文2020年視察樂山雷達站時，國軍公布影片中出現一名美方人士引起關注，當時空軍即表示，該美籍人士是依台灣需求，由美國原廠依約派遣的專業技術代表，提供維修服務，以協助系統順利運作、確保裝備妥善，鞏固台灣空防。

根據國防部今天公布的決標內容指出，空軍司令部委請台灣駐美軍事代表團，與AIT美國在台協會簽署長程預警雷達系統「第三階段後續維持案」，合約已在11月2日生效，履約至2027年12月31日止，共為期5年2個月，總金額達到157億6219萬6678元。（編輯：蘇志宗）1111116

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