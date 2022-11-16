外交部全民潮台灣影片競賽頒獎 記錄女飛官短片奪冠

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外交部政務次長田中光（後左5）與第8屆「全民潮台灣短片徵件競賽」得獎者及評審團合影。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天舉辦第8屆「全民潮台灣短片徵件競賽」頒獎典禮，「像天空一樣」短片記錄台灣女性飛官捍衛領空的堅毅精神，從300多件參賽作品中脫穎而出，奪得今年首獎。

頒獎典禮由外交部政務次長田中光主持。田中光致詞時表示，隨著數位科技成為國際潮流，運用數位媒介推動外交工作，正是外交部8年來舉辦「全民潮台灣短片徵件競賽」最重要目的，盼透過全民參與，將台灣獨特美好故事向國際傳播，讓國外友人更認識與喜愛台灣，進而支持台灣。

外交部發布新聞稿指出，今年共有312件短片作品參與競賽，初選合格作品213件，是歷年投件最踴躍一屆。經評審團評選後，共頒發首獎1名、貳獎2名、參獎3名、佳作6名，以及今年特別新增的「學生特別獎」2名等14個獎項，總獎金新台幣125萬元也創下歷年新高。

本屆首獎短片「像天空一樣」由陳軍均、呂尚俞及吳東昇合製，影片記錄多位女性飛官在工作崗位上的英姿與動人故事，呈現兩性均能以同樣堅毅的信念捍衛台灣領空，獲得評審團一致肯定。

陳軍均獲獎時表示，俄烏戰爭爆發，台海區域情勢備受國際矚目，陸海空三軍努力捍衛家園，其中也有許多女性身影，這部短片獲獎代表國軍對國家對人民的付出獲得肯定。

貳獎2名分別為余英宗記錄台灣金山僅存捕魚技術「蹦火仔」的「點燃希望漁火」，以及吳俊霖將台灣廟會比喻為舞會的「Elegant Ball 優雅的舞會」。

參獎3名得主分別是黃麗如、黃威勝、蔣煥民、賴興俊的作品「翻轉地瓜」，林呈諱、陳筱涵、朱昱衡、楊軒毓的「海鹽爺爺」，及吳宗翰的「台灣永續．世界永續」。

「學生特別獎」2名，獲選者包括「義剪之旅．走進部落」，由楊旂、簡穎雅記錄一位都會髮型師深入台灣各地部落，為當地居民義剪的故事。

另一部是由曾柏穎、黃瑄化等5位同學合製的「原來這就是爺爺思念中的台灣」，影片描述一位來自與那國島的女孩，隻身從日本來到台灣，尋訪爺爺口中多年前與阿美族奶奶在台灣相愛生活的足跡。

14部得獎作品，將由外交部加配外文字幕，透過「潮台灣（Trending Taiwan）」YouTube頻道向全球播送，讓國際更加認識台灣。（編輯：林克倫）1111116