蔡總統美智庫演說 盼台灣民主經驗助全球抗威權

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總統蔡英文16日以預錄影片方式於美智庫「為自由而奮鬥」研討會發表演說，分享台灣從威權走向民主的故事，期盼台灣經驗能幫助他國更有效對抗威權主義。（取自小布希研究所視訊研討會）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年11月17日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）總統蔡英文今天在美國智庫活動致詞，回憶台灣30年前爭取民主的故事。面對威權威脅再起，她盼台灣經驗能幫助他國更有效對抗威權主義，也呼籲強化全球民主聯盟，維護國際利益。

位於德州的「小布希研究所」（George W. Bush Institute）今天與自由之家（Freedom House）、美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）共同舉辦「為自由而奮鬥」研討會，蔡總統受邀以預錄影片方式發表約10分鐘演說，談台灣經驗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）原訂以視訊方式與美國前總統小布希（George W. Bush）對談，但因俄國15日對烏克蘭發動大規模空襲行動，不克出席。

蔡總統表示，在全球努力因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續對全球經濟和健康帶來衝擊之際，世界上許多國家的動盪政局，帶來更多挑戰，威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的潛在威脅不容忽視。

蔡總統以俄羅斯2月底無端入侵烏克蘭為例指出，這場戰爭證明，專制政權將不惜一切代價實現擴張主義目標；她說，遺憾的是，台灣人民對這種侵略非常熟悉。

蔡總統說，約30年前，台灣人民走上街頭，為爭取解嚴而抗爭，要求享有更多政治和社會權力，並提倡民主化；這場奮鬥的核心是擁抱民主，是台灣人民在歷經數十年威權統治後努力奮鬥的選擇，「一旦台灣人選擇這條路，就絕不回頭」。

談到台灣當前面臨的威權威脅，蔡總統表示，中國採取種種行動，從每日軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網絡攻擊和施以經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓台灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心。

不過，即便面對接踵而來的威脅，蔡總統強調，台灣人民持續沉著冷靜面對，運用自身技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。

蔡總統說，對台灣來說，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。「現在，台灣可以和世界分享經驗並廣結盟友，讓民主國家能更有效地因應危機及對抗威權主義的威脅。」

蔡總統表示，看到世界另一端俄國非法入侵烏克蘭，台灣很榮幸能在幫助烏克蘭捍衛主權和自由上盡一份心力。她說，台灣將與理念相近夥伴共同努力，支持烏克蘭重建遭戰爭摧毀的學校、醫院和基礎設施。

蔡總統指出，威權政權的威脅行為是所有民主國家的警鐘，各界必須共同努力，強化自身韌性並捍衛共同的價值。她呼籲應對威權政權威脅有充分的了解，包括假訊息，也必須強化民主國家聯盟，以維護國際社會的利益。

蔡總統也利用機會感謝美國政府與國會議員一向堅定支持台灣民主化，期盼台美能攜手合作，向那些正為提倡民主和人權而奮鬥的國家提供支持。 （編輯：陳正健）1111117