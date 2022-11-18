諾魯總統訪海巡署 深化台諾海洋交流合作

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諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）（中）17日率團拜訪海洋委員會海巡署，進行兩國聯合海事巡航標準作業程序採行生效儀式，由海洋委員會代理主任委員周美伍（右）及諾魯警察總監正式換文。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪問台灣，昨天拜訪海委會海巡署。海委會今天表示，諾魯與台灣已訂定聯合海事巡航標準作業程序，期待深化雙方海巡交流合作。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，昆洛斯昨天率團拜訪海巡署，進行兩國聯合海事巡航標準作業程序採行生效儀式，與外交部駐諾魯大使館大使王海龍相互遞交節略，並由海洋委員會代理主任委員周美伍與諾魯警察總監正式換文。

昆洛斯致詞表示，非常感謝台灣在今年致贈2艘多功能巡防艇，希望台諾兩國能在台諾海巡合作協定的架構下，持續進行合作，並由海巡署協助建構及培訓諾國相關人員能力。

周美伍則致詞表示，在「台諾海巡合作協定」架構下，海洋委員會與外交部在今年籌組考察團赴諾魯交流，雙方磋商後已獲致共識，訂定兩國聯合海事巡航標準作業程序，在海洋委員會與外交部共同努力下，17日正式生效，促成台諾雙方共同見證這歷史性的一刻。

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海委會說明，總統蔡英文2019年「海洋民主之旅」訪問諾魯期間，見證兩國簽署「海巡合作協定」，秉持平等互惠原則，促進兩國海上合作發展。

海委會表示，期待未來能夠深化雙方海巡合作關係，藉由提升諾魯的海域執法及救生救難能量，齊心協力達成維護當地海洋生態的目標，也非常樂見將來諾國成員來台觀摩演練，或是台灣在公海巡護任務期間赴諾國進行交流等更進一步的實質互動，並承諾持續深化台諾情誼及夥伴關係，攜手共創永續、安全、繁榮的海洋。（編輯：郭諭儒）1111118