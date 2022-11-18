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網傳數位部作票 中選會：錯假訊息恐觸法

2022/11/18 16:02
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（中央社記者賴于榛台北18日電）九合一選舉將至，網路社群媒體出現「蔡英文、中選會、數位部在縣市長選舉作票」等訊息，中選會今天透過新聞稿駁斥此錯假訊息，並提醒民眾如轉傳訊息被檢舉，恐傷荷包，且還要負起法律責任。

九合一選舉及修憲複決公投將在26日投票，中選會今天說，網路社群媒體有很多千奇百怪關於選務的錯假訊息，例如指稱「蔡英文、中選會、數位部在縣市長選舉作票」。

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中選會表示，兼辦選務的主力是直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所，由其協助中選會及各地選委會辦理選務，且全體選務工作人員，都是依法辦理選務，同時電腦計票的過程，各黨派與候選人都有推薦監察員監督，並受全體民眾公開檢視。

中選會說，此類錯假訊息、謠言耳語一再出現，目的是為企圖混淆民眾視聽，台灣事實查核中心等機構也已多次說明這是錯假訊息，請民眾勿聽信、勿轉傳，以免觸法。（編輯：蘇志宗）1111118

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