朱立倫、韓國瑜合體林耕仁 展現藍營團結氣勢

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜今天到新竹市，陪同黨籍竹市長候選人林耕仁車隊掃街拜票。面對地方謠言，朱立倫說，關鍵時候要更團結，在最後階段一起努力。

車隊掃街前，朱立倫致詞表示，林耕仁在地打拚25年，做苦工出身，成果沒有天上掉下來的，林耕仁這麼努力就是要奉獻給新竹市民，國民黨在同志在最困難的時候，也一定要力挺到底，共同努力下架民進黨。

朱立倫接受媒體聯訪表示，對於地方謠言新竹市議長許修睿「棄林保高」，許修睿已經公開駁斥，呼籲關鍵時候要更團結，最後階段一起努力。

對於民眾黨新竹市長候選人高虹安在助理費案列為被告，朱立倫表示，助理費很麻煩、很複雜，交給司法檢調查清楚，最重要目標是下架民進黨，林耕仁是最適當人選，能替市民好好做事。

韓國瑜致詞表示，林耕仁有操守、經歷和付出，他肯定林耕仁是最有愛心的市長，把足跡踏遍全新竹大街小巷，希望新竹市不會再是「一個新竹、兩個世界」，不會有錢的越有錢、窮的越窮，相信林耕仁有決心改變。

面對地方謠言，林耕仁受訪表示，不會影響選舉步調，還是依照「舒適減壓」市政願景往前走，加上今天朱立倫及韓國瑜到新竹市，也是要見證國民黨團結的基本盤，告訴市民有信心打贏這一仗。（編輯：張銘坤）1111119