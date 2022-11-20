台越互設駐處30年 河內還劍湖藝文表演萬人同慶

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慶祝台越互設代表處30週年，2022台灣文化觀光宣傳活動19日起一連兩天在越南河內市還劍湖畔的東京義塾廣場舉行，邀請民眾欣賞藝文表演與品嚐台灣美食，兩天活動吸引近萬人次共襄盛舉。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月20日

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）台越互設代表處30週年，駐越南代表處19日首度在國際知名地標河內還劍湖畔舉辦大型公開活動，邀請民眾欣賞藝文表演與品嚐台灣美食，兩天的活動吸引近萬人次共襄盛舉。

為慶祝台越互設代表處30週年，駐越南代表處19、20日舉辦2022台灣文化觀光宣傳活動，除邀請台灣十鼓擊樂團連續兩晚在河內市還劍湖畔演出，白天還有近20家台灣企業設攤、販售珍珠奶茶、車輪餅等美食。

活動選在還劍湖畔的東京義塾廣場舉行，東京義塾廣場曾多次登上國際旅遊雜誌，在越南的風景明信片上也常見到，不僅是知名打卡景點，也是越南首都民眾的精神堡壘，越南國家足球隊比賽勝利時民眾都會到此狂歡。

這是駐越南代表處設處30年來，首次在東京義塾廣場舉辦大型公開活動。活動上午11時起即湧入大量人潮，由於白天高溫達攝氏30度，半天時間共計賣出上千杯珍珠奶茶；孩童駐足體驗套圈圈、打彈珠台等夜市遊戲。

阮氏芝（Nguyen Thi Chi）曾赴台留學2年，得知還劍湖有台灣官方舉辦的活動特地前來參與。她說，台灣是個美麗與和平的國家，食物好吃、學習環境好、空氣清新，台灣人民對越南人既友善又溫柔。

家住海防市的謝光祿（Ta Quang Loc）假日帶著妻兒到還劍湖散步，他表示，很多越南人嫁到台灣，他藉由曾前往台灣的朋友了解台灣，才發現台灣與越南很像，例如同樣分成北、中、南地區，文化、習俗也相近。

率團來越南表演的十鼓擊樂團副團長楊有文表示，為了這次表演準備了半年，並帶來許多新創、原創曲目，登台團員平均年齡27歲，資歷少說10年以上，表演將台灣常民文化與武術融入，盼讓世界看見。

駐越南代表石瑞琦說，台、越過去30年在貿易、投資、觀光、文化、學術各方面交流都非常密切。台灣是越南的第4大外資、第5大貿易夥伴，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前是越南的第4大觀光客來源國。

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石瑞琦說，台灣自10月13日起實施入境免隔離，也不用任何的檢測，在疫情之前，台越觀光客互訪達120萬人次，在兩邊都選擇「與病毒共存」後，希望雙邊旅客互訪可以超過120萬人次。

越南旅遊總局副局長何文超（Ha Van Sieu）說，越台來往旅客數量近年猛增，2019年台灣旅客赴越南人次成長約30%；同期越南旅客赴台超過40萬人次。透過這次推廣活動，能讓越南旅客更加知曉台灣的旅遊資訊。（編輯：郭中翰）1111120

駐越南代表處19、20日舉辦2022台灣文化觀光宣傳活動，邀請台灣十鼓擊樂團連續兩晚在河內市還劍湖畔演出。這是駐越南代表處設處30年來，首次在還劍湖畔的東京義塾廣場舉辦大型公開活動。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月20日

為慶祝台越互設代表處30週年，近20家台灣企業19、20日在越南首都河內市還劍湖畔設攤、販售台灣美食，其中珍珠奶茶人氣旺，半天共賣出上千杯。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月20日