謝國樑憂投票日基隆將有計畫停電 蔡適應批鬼扯

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天說，許多基隆市民接到通知26日投票日會停電，擔心這是有計畫停電。對此，競選對手蔡適應批評鬼扯。基隆市長林右昌指出，謝國樑選舉選到瘋了。

台電發出新聞稿表示，原定26日安排例行性變壓器吊檢停電工作計有3案，將影響基隆戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關。由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日相關作業。

台電指出，要代表近3萬名員工表達嚴正抗議，台電是台灣的台電、是國家的台電，謝國樑這樣的造謠行為，對於台電每天在第1線努力工作確保穩定供電的同仁來說，才是最大的汙衊及奧步。

謝國樑上午在基隆信義市場拜票，出發前接受媒體聯訪時表示，接到市民通報，指稱26日投票日下午會停電，里長也親口告訴他里內當天會停電，但不清楚投開票所是否會停電，台電網站也公告基隆市許多區域將停電。

他指出，很擔心這是有計畫停電，要提醒台電這攸關台灣民主的穩定，不可在選舉日停電，台灣電力公司回應只停電100多戶，不會影響投開票所，但民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部發言人沈詠佩卻替台電回應指稱台電因為疏漏沒注意到26日是投票日。

謝國樑說，全台灣人民都曉得26日是九合一選舉投票日，提出質疑讓台電正視絕對合情合理，遺憾台電變成選舉機器，還發出強烈聲明指他抹黑。

謝國樑表示，大家看到基隆市懸掛沒有署名攻擊他的逾千條布條，大家不要認為沒有奧步，市民都看到抹黑的布條，只有基隆市政府沒看到，就像全台灣人民都知道26日要投票，只有台電不知道。

蔡適應上午在林右昌陪同下，也到信義市場拜票。蔡適應接受媒體採訪時指出，「謝國樑鬼扯超級厲害」，請謝國樑不要再講這麼鬼扯的話，相信市民不會去聽這種鬼扯的人講鬼扯言論，選舉沒有人選到這麼誇張。

林右昌說，「謝國樑先生選舉選到瘋掉了」，這陣子不斷造謠生事，引起恐慌已不是第1次。這件事很簡單，打電話問台電就好了，為何要散播謠言製造恐慌，就是唯恐天下不亂，為了選舉搞成這樣實在不可取，也顯示謝國樑選情吃緊，到最後不擇手段，可能是為敗選找理由。（編輯：戴光育）1111120