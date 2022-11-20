強化台灣為民主夥伴 外交部北美司獲公務員貢獻獎

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（中央社記者陳俊華台北20日電）銓敘部說，「外交部北美司」因促成美國對台軍售常態化、啟動台美21世紀貿易倡議、受邀出席「民主峰會」等工作，深化台美關係與拓展台灣國際空間，強化台灣作為重要民主夥伴的角色，在今年獲得公務人員傑出貢獻獎。

「111年公務人員傑出貢獻獎」共有6名得獎人及6組得獎團體，預定12月13日在考試院傳賢樓大禮堂舉行表揚大會。

今年的得獎團體中，「外交部北美司」主掌對美國及加拿大外交工作，尤其台美關係是對外關係最重要一環，歷經戮力進洽，終使美國國務院在民國110年4月9日宣布修訂對台交往準則，鬆綁不合時宜的限制，並強烈鼓勵相關部門及駐外使館與台灣積極互動，深化台美關係。

銓敘部說，為提升台灣的自我防衛能力，共促成美方在106年到109年間11度對台軍售，以及拜登政府任內6次 軍售，落實軍售常態化，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，提升嚇阻能力；北美司並促成美方多次公開重申對台安全承諾，並在各項國際會議中與盟邦表達台海和平穩定的重要性。

銓敘部表示，隨台美關係進展，正副總統過境美國期間，美方接待禮遇屢見提升；美方也派遣衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）等高層官員訪台，創下1979年以來訪台排序最高的美國政府閣員及國務院官員，彰顯美國對台的堅定支持及緊密友好關係。

銓敘部說，美國國會多名參、眾議員更在疫情期間，不畏疫情訪台力挺，展現美國國會跨黨派議員對台高度重視及支持。

銓敘部指出，北美司全力協調相關部會，促成台美在區域民主治理、經濟、教育、海巡、公共衛生等多項領域建立對話平台，促進雙方交流及合作，包括111年與美國啟動「台美21世紀貿易倡議」等；另外，推動台美簽署「全球合作暨訓練架構」（GCTF）備忘錄，拓展台灣的國際空間。

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銓敘部表示，疫情爆發以來，台灣捐贈全美各地超過1265萬片醫用口罩，多名美方政要公開致謝，美方也回贈400萬劑疫苗形成「善的循環」，展現雙方攜手抗疫的夥伴關係。

銓敘部說，110年台灣受邀出席美國主持的「民主峰會」，北美司協調相關部會，向美方提交包含打擊貪腐、促進人權等62項公開承諾清單，與美國等理念相近國家在印太地區及全球推動自由、民主、人權及法治等普世價值，強化台灣是重要民主夥伴的角色。（編輯：蘇志宗）1111120