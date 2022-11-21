駁半導體供應鏈去台化 王美花：台灣不可能被取代

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（中央社記者范正祥台北21日電）立委今天質詢時批判「半導體供應鏈去台化」的說法是假議題。對此，經濟部長王美花答覆，台灣是全世界重要的供應鏈，沒有「去台化」的問題，台灣不可能被取代。

立法院經濟委員會審查「科技產業園區設置管理條例修正草案」等案，王美花列席備詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問王美花，是否存在「半導體供應鏈去台化」這樣的問題，王美花對此答覆，台灣是全世界重要的供應鏈，沒有「去台化」的問題。

詢答過程中，賴瑞隆表示贊同王美花的看法。他指出，台灣的半導體產業具有先進製程的高市占率、供應鏈、人才等3大優勢，所以並不存在「去台化」的問題。

賴瑞隆說，外界出現所謂「半導體供應鏈去台化」說法是假議題，削弱國內的信心，讓事情變得更加複雜化，政府應大動作澄清，以避免對產業和股市造成影響。

談及台灣的半導體產業發展，王美花重申，沒有「去台化」的問題。她說，台灣不可能被取代，不可能「去台化」，她呼籲國人團結一致，讓國際知道台灣的重要性。

此外，王美花今天在立法院回應媒體詢問時也說，沒有「去台化」的問題，「去台化」的說法並非事實，大家應該團結，讓台灣的半導體產業做得更好。（編輯：翟思嘉）1111121