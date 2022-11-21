翁章梁王育敏都在嘉縣海區車掃 爭取鄉親支持
2022/11/21 17:53（11/21 18:01 更新）
民進黨嘉義縣長候選人翁章梁（中）力拚連任，21日並赴東石鄉，陪同鄉長候選人柯登雅（左）、縣議員候選人姜梅紅（右）進行車隊掃街，在最後時刻全力衝刺選情。（翁章梁提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月21日
（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）爭取連任嘉義縣長的翁章梁與國民黨縣長候選人王育敏，今天兩人都在海區車隊掃街，爭取鄉親支持。翁章梁說，在他主政下東石已成觀光勝地；王育敏則要將布袋打造成荷蘭村，提升鄉親生活。
縣長翁章梁今天到東石，陪同鄉長候選人柯登雅、議員候選人姜梅紅車隊掃街，沿路不只受到在地鄉親放鞭炮歡迎，許多正在品嚐東石鮮蚵的外地遊客也豎起大拇指熱情回應。
翁章梁表示，這幾年在他主政下，東石觀光發展越來越好，不論是電影取景，還是遊客旅遊吃美食，都讓東石成為知名度很高的鄉鎮。
王育敏則在立委翁重鈞陪同下，與爭取連任的嘉義縣議員蔡信典在布袋新塭車隊掃街。王育敏在宣傳車上向布袋鄉親喊話，將會打造布袋成為荷蘭村，提升鄉親的生活環境品質與收入。車隊行經布袋好美社區時獲得鄉親燃放鞭炮迎接。
布袋掃街結束後，王育敏至義竹鄉聖德宮參拜，祈求鄉親平安健康，也盼望神明保佑她勝選，隨後繼續由翁重鈞陪同，在翁章梁故鄉義竹掃街拜票。（編輯：陳仁華）1111121
國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右）21日到布袋、義竹展開車隊掃街衝選情，途中王育敏見到一旁熱情支持民眾，特別下車與她們握手致意。（王育敏提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月21日
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