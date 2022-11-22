時力盼將公平正義帶入地方政治 促台灣國家正常化

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（中央社記者王揚宇台北22日電）九合一選舉投票日將屆，時代力量今天召開國際記者會，說明基本主張，包括走福利自由主義路線、抗共保台是時力DNA等，也期盼將深化民主與公平正義的理念，帶入地方政治，以及實現台灣國家正常化。

時代力量黨主席、立委陳椒華今天與同黨立委邱顯智、王婉諭，及秘書長白卿芬、國際部主任劉仕傑召開「時代力量2022九合一選舉」國際記者會說明時力基本主張，以及本次地方選舉時力的選舉主軸與目標。

陳椒華說，時力的新政治路線有3項目標，包括回歸民主運作並深化民主品質、推動符合公平正義的資源分配、與中國劃清界線，推動台灣國家正常化。

王婉諭指出，在意識形態上，時力採取福利自由主義路線，強調自由價值與公平正義的資源分配。理性獨立選民是時力最主要的支持基礎，時力在此基礎上，與國民黨及民進黨展開政治競爭。

王婉諭表示，時力有3個政治目標，分別是深化民主品質、公平正義的資源分配以及實現台灣國家正常化。

王婉諭指出，就政治實體角度而言，台灣是東亞第2大的民主政體，但是就國家的角度而言，台灣仍未擁有一部自我決定的新憲法與國家名稱；因此，時力的目標就是推動制憲與正名，找回台灣人的國家認同感與歸屬感。

邱顯智表示，時力堅守台灣主權獨立的立場，並強調要以台灣為名參與國際事務。另一方面，時力提出11項「抗共．保台方案」的修法，阻斷中共對台灣社會的滲透與壓迫，因為抗共保台不只是口號，更是時力的DNA。

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至於九合一選舉，白卿芬說，這次時力在全國16縣市推出59名候選人，包含3位縣市長、46位議員、7位鄉鎮市民代表及3位里長，他們是來自各專業領域的公民，不僅沒有政治上的特權與裙帶關係，更無刑事前科背景。

陳椒華強調，新的時代已經到來，台灣的下一步，就是由時力深化民主品質，實現公平正義與國家正常化。時力的新政治路線，會從中央貫徹到地方議會，今年的地方選舉，時力會徹底翻新台灣的地方政治。（編輯：郭無患）1111122