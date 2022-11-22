彰化縣長選舉 藍綠掃街籲民眾出門投票

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距離投票日只剩4天，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（右）22日前往彰化秀水鄉掃街拜票，黃秀芳除爭取民眾支持外，也呼籲民眾投票日當天一定要出門投票。（黃秀芳競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）距離彰化縣長選舉投票剩4天，藍綠都選擇掃街、掃市場拜票，國民黨彰化縣長王惠美今天選在鹿港鎮的市場拜票，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳則在秀水掃街，呼籲民眾出門投票。

九合一選舉將在11月26日投票，完成彰化縣長選舉登記的候選人有3名，分別為中國國民黨提名的現任縣長王惠美、民主進步黨提名的立委黃秀芳以及無黨籍的蕭仁正。

黃秀芳在黨籍縣議員候選人葉國雄、藍駿宇等人陪同下，今天上午先前往彰化秀水鄉秀水市場旁站路口拜票，緊接著進入市場，跟做生意的攤販以及前往市場買菜的婆婆媽媽打招呼，有攤販看見黃秀芳，送上菜頭象徵好彩頭，預祝高票當選。

黃秀芳接受媒體聯訪指出，拜票時很多鄉親拉著她的手，為她加油打氣，只要有機會，她都一一說感謝，而這場選戰就像馬拉松一樣，已經來到最後一哩路，要改變彰化不能紙上談兵，呼籲支持者打電話鼓勵不想投票的人一起出來關心縣政發展，讓彰化不再空轉，加速大步向前走。

至於國民黨提名的王惠美則是回到故鄉鹿港鎮，在國民黨鹿港鎮長候選人許志宏等人陪同下，先前往鹿港鎮的菜市場，向攤販及出門買菜的民眾拜票，緊接著前往彰濱工業區鹿港區的鹿工路口，揮手向通勤民眾打招呼。

王惠美競選總部指出，除了鹿港鎮之外，王惠美將前往彰化市、員林市掃街、掃市場，向鄉親拜票，在線西、花壇以及大村等鄉鎮，也會派人前往路口及夜市舉牌拜票，呼籲民眾務必出門投票。（編輯：謝雅竹）1111122