翁章梁盼黨籍候選人都當選 王育敏車掃受歡迎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

尋求連任的嘉義縣長翁章梁（中）22日至義竹鄉、布袋鎮車隊掃街，希望鄉親全力支持，黨籍候選人都能順利當選。（翁章梁競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）尋求連任的嘉義縣長翁章梁今天至義竹鄉、布袋鎮車隊掃街，期待鄉親全力支持黨籍候選人順利當選；國民黨嘉義縣長候選人王育敏則到中埔及東石鄉車隊掃街，受到熱烈歡迎。

翁章梁今天回到熟悉的家鄉義竹鄉，陪同鄉長候選人黃阿家、議員候選人翁聰賢車隊掃街，爭取最大支持。以前的鄰居、朋友紛紛出來搖旗揮手，沿路受到鄉親熱情回應；翁章梁希望義竹鄉選舉全壘打，候選人都能順利當選。

翁章梁表示，黃阿家是歷任爭取最多經費及建設的鄉長；翁聰賢曾落選2次仍不氣餒，持續在地方耕耘及服務，期待鄉親全力支持順利當選。

翁章梁下午前往布袋鎮，陪同鎮長候選人蔡瑋傑、議員候選人陳鳳梅車隊掃街。翁章梁表示，蔡瑋傑擔任議員時就非常關心布袋發展，將打造布袋為觀光大鎮；陳鳳梅8年鎮長任內，提升布袋能見度，這次轉換跑道參選議員，將持續帶動布袋的發展。

王育敏今天車隊掃街馬不停蹄，分別前往山區和海區。王育敏上午回到家鄉中埔鄉與議員候選人邱銀海一同車隊掃街，王育敏沿途經過以前就讀的社口國小和中埔國中，受到鄉親熱烈歡迎。

王育敏下午則到東石鄉與議員候選人李國勝、立委翁重鈞一起車隊掃街，當地鄉親熱情揮手，甚至燃放長達百公尺的鞭炮，為王育敏加油打氣。（編輯：謝雅竹）1111122