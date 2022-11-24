遭控當教授收捐款400萬 陳明通：本人沒拿一毛錢

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）國安局長陳明通遭指控在台大任職期間收受企業捐款400萬，他今天在立院回應表示，該經費主要是用來支付台大中國大陸研究中心職員薪水，「我本人沒有拿一毛錢」，過程絕無任何不法。

立院外交及國防委員會今天邀請陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

台北市議員王鴻薇日前質疑，前新竹市長林智堅的論文抄襲案有案外案，指導教授陳明通在林智堅撰寫論文期間，收到與林關係密切的商人捐款400萬元。

陳明通今天出席立院備詢，起初堅持「陳局長不回應陳教授的問題」，但在國民黨立委馬文君追問下做出回應。

陳明通表示，台大已公開說明，沒有任何不法的事，任何募款進入台大報帳系統，每1分錢該不該用、能不能用，都要學校同意且層層核帳，他雖然主持研究計畫，「我本人沒有拿一毛錢」。

陳明通表示，所募款項其中很多錢是用來作為中國大陸研究中心職員的薪水，跟外面所說的林智堅論文案一點關係都沒有，台大已出來澄清，不應為了選舉羅織、抹黑到這種程度。

陳明通表示，他的律師已說明很清楚，2015年他接台大中國大陸研究中心主任，當初校方給3000萬元新台幣開辦費，1年1000萬元，後來沒錢了，他作為大陸研究中心的主任當然要去募款，不是只募400萬，他募了好幾百萬，這些錢現在都在大陸研究中心。

馬文君追問，台大之前就林智堅論文抄襲事件，曾說要針對陳明通做後續調查，審定陳明通是否適任教授，目前結果出來沒？

陳明通表示，現在還在程序中， 若有結果學校都會公開說明，但他有準備非常充分的資料去證明林智堅沒有抄襲，他認為看到這些資料，大家都會相信林智堅的論文沒有抄襲。（編輯：翟思嘉）1111124