謝福弘選前之夜邀馬英九站台 盼凝聚藍軍支持力量

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國民黨苗栗縣長後選人謝福弘競選團隊24日舉行記者會，宣布25日的選前之夜活動將邀請到前總統馬英九到場站台，身兼謝福弘競選團隊總幹事的立委徐志榮（右2）說，要守住苗栗的藍天，唯有支持國民黨提名的正藍軍謝福弘。中央社記者劉冠廷攝 111年11月24日

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（中央社記者劉冠廷苗栗縣24日電）國民黨苗栗縣長候選人謝福弘陣營今天表示，25日將邀請前總統馬英九擔任助選指揮官，除陪同謝福弘車隊掃街外，也會在選前之夜造勢活動擔任開場嘉賓，盼能團結藍軍，迎向勝選。

謝福弘競選團隊今天召開記者會，說明25日選前一天的造勢規劃，除了將持續安排車隊掃街外，也宣布將邀請馬英九前來站台；謝福弘競選團隊表示，馬英九非常重視苗栗，將第4度到苗栗助選，呼籲支持者必須守住苗栗的藍天。

擔任謝福弘競選總幹事的國民黨立委徐志榮表示，民進黨執政近8年，民眾怨聲載道，為了在2024下架民進黨，2022就要先在苗栗守住藍天；號稱藍軍的無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，則是因為違紀參選，遭到國民黨開除黨籍，要如何稱做是藍軍，這不符合邏輯。

徐志榮強調，要守住苗栗的藍天，唯有支持國民黨提名的正藍軍謝福弘；呼籲民眾只管選擇善良，老天自有很好的安排；他也說，鍾東錦若當選縣長，不是藍也不是綠，在立法院也沒有黨團資源，以後中央不管誰執政，會對苗栗有幫助嗎。

謝福弘競選總部榮譽主委、前苗栗縣長傅學鵬說，呼籲民眾要守住藍軍、守住善良，明天不只馬英九要來，國民黨副主席連勝文也將到場，這表示謝福弘就是正藍軍，就是守住苗栗的最佳人選。

謝福弘競選團隊則表示，選舉進入倒數時刻，謝福弘將持續以車隊在街頭號召藍營支持者的支持，期望一向理性低調的知識藍站出來，用選票強力表態，凝聚國民黨的力量，一起教訓民進黨，同時也要拒絕，長久危害苗栗的砂石黑暗勢力。（編輯：蘇志宗）1111124