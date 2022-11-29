臉書現WeCare罷免高虹安社團 多次更名引發關注

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臉書近日出現「WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹」社團，但此社團最初是以「高虹安粉絲後援會」名稱成立。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市長選戰結束後，社群網站臉書（Facebook）出現「WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹」社團，但這個社團名稱多次更改，最初以「高虹安粉絲後援會」名稱設立，引發關注。

有民眾之前為罷免前高雄市長韓國瑜，在臉書成立「Wecare高雄」，讓「Wecare高雄」成為罷韓代名詞，但台灣民眾黨籍立法委員高虹安當選新竹市長後，臉書出現的「WeCare新竹」社團卻明顯與任何可能的罷免行動無關。

根據網路名人「音地大帝」的臉書貼文，這社團在2020年2月建立時是以「高虹安粉絲後援會」為名，經多次更改後，2021年6月25日名稱變成「陳時中部長粉絲團」，2022年10月26日改回最初使用的「高虹安粉絲後援會」。

11月26日高虹安當選新竹市長，這個社團27日就改名為「WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹」，有媒體即刻報導；「音地大帝」質疑是否有人「自導自演操盤」。

根據社團更名紀錄，這社團成立後更名不下10餘次，名稱包括「林志堅市長前進桃園後援團」、「鍾明軒國際美人後援會」、「咩噗咩噗小可愛聚集地」、「台灣女生交流/抱怨/交友/買賣區 」或「亞妮是女巨人 萊納是鎧之巨人 貝爾托特是超大型巨人」等等。（編輯：李明宗）1111129

根據社團更名紀錄，此社團成立後至少更名14次。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）