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網路罷免高虹安社團 民進黨：明顯反串已向臉書檢舉

2022/11/29 16:12（11/29 16:43 更新）
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臉書近日出現「WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹」社團，但此社團最初是以「高虹安粉絲後援會」名稱成立。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）
臉書近日出現「WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹」社團，但此社團最初是以「高虹安粉絲後援會」名稱成立。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）
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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨今天表示，網路出現「罷免高虹安」的社團與粉絲專頁，明顯是反串，已具名立即向Meta檢舉。民進黨強調，選後至今，民進黨沒有任何罷免的討論，相關網路操作絕非民進黨立場。

民進黨下午發布新聞稿表示，九合一地方選舉剛結束，網路上即出現有關罷免新竹市長當選人高虹安的社團與粉絲專頁，但該社團前身是「高虹安後援會」。另外，也有「Wecare桃園」粉專，卻對民進黨籍候選人酸言酸語，明顯是反串卻立刻被國民黨政治人物引用帶風向。

民進黨發言人李姸慧呼籲特定人士不要用反串方式，於社群媒體用兩面手法，自導自演做政治操作，栽贓民進黨。民進黨也已具名立即向Meta檢舉，提醒民眾提高警覺。

李姸慧表示，根據臉書公開資訊，「高虹安後援會」臉書社團於選後多次改名，曾改名「相挺林智堅」後援會，最後改成「罷免高虹安」，這樣的社團改名，竟然還被台灣民眾黨拿來做官方的政治操作，栽贓給民進黨，企圖在選後製造對立。

李姸慧表示，高虹安將接任新竹市長，民進黨也祝福高虹安上任後能兌現政見，為新竹市民帶來幸福。選後迄今，民進黨更沒有任何罷免的討論，相關網路操作絕非民進黨立場。

李姸慧呼籲，特定人士選後就急於在社群媒體上，用改社團名稱的方式，栽贓、嫁禍給民進黨，顯然頗有居心，民眾遇到類似的社群媒體操作，應該要提高警覺，避免隨之起舞，避免觸法。

此外，李姸慧提醒，臉書有「Wecare桃園粉專」，不過仔細看內容就可以發現，內容多以反串的方式在稱讚桃園市長當選人張善政和攻擊桃園市長候選人鄭運鵬，並且立刻有國民黨政治人物轉發到粉專帶風向，謊稱是民進黨側翼所為，「請問民進黨側翼會去攻擊鄭運鵬嗎？」這樣的反串十分惡劣且演技拙劣，請民眾務必提高警覺。（編輯：翟思嘉）1111129

根據社團更名紀錄，此社團成立後至少更名14次。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）
根據社團更名紀錄，此社團成立後至少更名14次。（圖取自WeCare新竹，罷免高虹安，還我沈慧虹臉書社團facebook.com）
#民進黨
#高虹安後援會
#李姸慧
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