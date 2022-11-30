九合一勝選 朱立倫：挑戰仍多無一絲一毫自滿

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨在九合一選舉獲得勝利，黨主席朱立倫今天表示，他沒有一絲一毫的自滿，更沒有一分鐘的高興，因為要面對的挑戰非常多；誠心呼籲執政黨要檢討反省，也要謙卑面對民意。

九合一選舉國民黨贏得北北基桃等13縣市，朱立倫今天下午在中常會上表示，九合一選舉初步結束，非常感謝最偉大的台灣人民，共同站出來挺公理、正義、善良，從民主的角度來看，這是台灣民主的勝利，也是所有非綠陣營的勝利，要謙卑感謝所有台灣人。

朱立倫說，但他不會有一絲一毫的自滿，更沒有一分鐘的高興，因為清楚知道，要面對的挑戰還非常多；身為在野黨，誠心呼籲執政黨要檢討反省，也要謙卑面對民意，國民黨自己也是不斷反省、改進，很清楚有很多做不夠、做不好的地方。

朱立倫也提到這次代表國民黨參選台南市長的謝龍介、參選嘉義縣長的王育敏，以及參選高雄市長的柯志恩、屏東縣長候選人蘇清泉等人，指這幾位選將都是真正英雄。對於屏東發生計票疑雲，朱立倫則強調，會全力協助、支持蘇清泉。

朱立倫表示，面對九合一結果，這只是初步的，還沒結束，還有12月18日嘉義市長選舉，以及即將面對的台北市、南投縣的立委補選，國民黨一定會秉持過去這段時間，所堅持的3大原則，走對的路、提對的人、全黨團結才能勝選，從黨中央角度，也一定是無私無我、走對的路、提對的人，才能團結勝選。

針對中國大陸多座大城市近日爆發反防疫封控的白紙運動，朱立倫表示，希望中國大陸當局，一定要基於防疫的需要、民眾的權益與科學的依據都很重要的角度，來面對這些問題，讓民意能夠真正反映，不希望造成任何遺憾，更不希望影響在大陸地區每一位民眾，包含台胞、台生、台商，希望大家平安健康。

此外，朱立倫表示，美國在台協會（AIT）昨天記者會稱「避戰」是非常重要的事，國民黨一向主張積極備戰但全力避戰，這是他今年6月去美國演講的主題之一，國民黨全力支持強化國防，但也要溝通對話才能夠避免衝突與戰爭，這就是兼顧Defense和Dialogue的「2D戰略」，也是他與美方多次溝通的立場。

朱立倫說，國民黨路線很清楚，即捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，絕對不希望任何衝突戰爭傷害下一代，國民黨絕對是穩定的力量、和平的力量，也希望全民能肯定國民黨走對的路。（編輯：林興盟）1111130