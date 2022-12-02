投入立委補選 王鴻薇：會就職議員、面臨龐大壓力

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國民黨確定徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第3選區立委補選；王鴻薇（前中）2日由黨主席朱立倫（立者前左起）、台北市長當選人蔣萬安、文傳會主委洪孟楷等人陪同，赴台北市選委會登記參選。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市第3選區立委缺額補選登記今天截止，台北市議員王鴻薇接受廣播專訪表示，同意接受國民黨中央徵召，25日仍會報到就職議員，投入參選預料面臨龐大壓力，但會努力。

王鴻薇上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時說，她同意接受國民黨中央徵召，將投入台北市第3選區立委補選，認為這是場艱難的仗，預料面臨龐大壓力，已做好遍體鱗傷準備，但她會非常努力。

王鴻薇表示，昨天媒體報導提及她接到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人勸進參選的電話，確實她有接到，且因先前都沒準備要登記立委補選，所以她接受廣播訪問完後，會返家拿相關文件，前往北市選委會登記。

主持人王淺秋問及12月25日是否會出席報到北市議員就職？王鴻薇說，會報到，之前她的立場困難，就是因心中有些坎跨不過去，但朱立倫和趙少康昨天一直告知她不要糾結，並提及這區立委補選的指標意義很重要，但她想到就累，對她的團隊而言是要多打一場選舉，團隊都反對她參選。

王鴻薇指出，過去也有議員就職後參選立委的前例，且相關人士勸進她參選時提及，台北市立委藍綠席次目前一樣，且立委對台北市長的幫助很大，若丟掉蔣萬安的選區立委席次，不只失去本命區，藍營立委也變成3席，就難以協助新任台北市長，對國民黨而言，此選區有不可丟掉的壓力。

王鴻薇說，這次立委補選絕對不輕鬆，她過去曾說不參選，現在選擇承擔，她會取得支持者諒解，並覺得很抱歉，會繼續在選區服務市民，也希望選民能原諒她。

台北市長當選人蔣萬安在九合一選舉投票日前請辭立委，中央選舉委員會宣布北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選，今天是最後登記日，明年1月8日投票。（編輯：李錫璋）1111202