總統接見世界醫師會訪團 盼為世界醫療人權盡心力

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總統蔡英文（左）2日下午在總統府接見世界醫師會會長恩那布雷雷（Dr. Osahon Enabulele）領袖訪台團，與恩那布雷雷（右）碰肘致意。中央社記者吳家昇攝 111年12月2日

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見世界醫師會長恩那布雷雷所率訪問團表示，台灣有能力也有意願為全球公衛醫療體系做出更多貢獻，未來也希望跟世界醫師會以及理念相同的NGO組織持續攜手合作，共同為世界的醫療人權更盡一份心力。

總統蔡英文下午在總統府接見世界醫師會長恩那布雷雷（Dr. Osahon Enabulele）領袖訪台團致詞表示，世界醫師會與台灣淵源很深，過去曾多次來台訪問，參加國際研討會，今天很高興在總統府接見訪團專家學者，進行深度的交流。

總統說，世界醫師會創立70多年是全球最具規模的醫師組織，長期以來秉持專業獨立的精神，致力推動優質的醫療服務，提升醫學的倫理及人權，醫師的辛苦付出，對人類的醫療進步具有卓越的貢獻。

總統藉此機會感謝世界醫師會長期在國際上為台灣仗義執言，堅定的支持台灣參與WHO，並且在去年10月的世界大會通過中華民國醫師公會全聯會的提案，支持台灣以觀察員身分參與WHO及相關機制的決議文。

她說，這個提案的通過不僅代表國際對台灣公衛醫療專業的肯定，這個消息也讓台灣人民感到非常的溫暖、振奮。

總統表示，台灣有能力也有意願為全球公衛醫療體系做出更多貢獻，未來也希望跟世界醫師會以及理念相同的NGO組織持續的攜手合作，共同為世界的醫療人權更盡一份心力。

她期待，世界醫師會未來能持續在國際上支持台灣，一起努力，一起為公衛醫療的進步、人類的健康安全注入更多的能量。（編輯：蘇志宗）1111202

總統蔡英文（圖）2日在總統府接見世界醫師會會長恩那布雷雷（Dr. Osahon Enabulele）領袖訪台團，蔡總統表示，台灣有能力也有意願為全球公衛醫療體系做出更多貢獻，未來希望跟世界醫師會及理念相同的NGO組織持續攜手合作，共同為世界的醫療人權盡一份心力。中央社記者吳家昇攝 111年12月2日