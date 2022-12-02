鄭文燦碩士論文遭撤 台大：學術倫理與誠信是基本要求
2022/12/2 18:09（12/2 19:31 更新）
桃園市長鄭文燦（中）2日發布聲明，他的碩士論文被認定涉及抄襲，遭台灣大學撤銷。台大重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月2日
（中央社記者陳至中台北2日電）桃園市長鄭文燦今天發布聲明，他的碩士論文被認定涉及抄襲，遭台灣大學撤銷。台大校方稍晚發布聲明，重申學術倫理與誠信是學術研究的基本要求。
參選桃園市議員的游智彬日前指鄭文燦的論文「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」大量引用中國資料，涉嫌將知識共享文章平台的內容，當成自己的論述等。游智彬具名向台大檢舉，台大隨後展開學術倫理調查程序。
台大校方今天上午證實，已完成調查，並將結果寄給當事人。鄭文燦下午透過桃園市政府新聞處表示，遺憾台大社科院學倫會撤銷他的台大國發所碩士論文，基於熱愛、尊重母校，他願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範審定的結果，並再一次致歉。
台大校方傍晚提供文字回應給媒體，但仍未說明學術倫理審查結果，只強調：「學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。」
台大指出，鄭姓畢業生（指鄭文燦）論文涉及抄襲的學術倫理案，教務處於10月4日接獲具名檢舉函，在審查必要條件後，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理。
台大指出，上述學術倫理案由社會科學院成立審定委員會，社科院完成審定作業後，已將審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。教務處隨後同意審定書的報告內容及建議。校方並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人並函報教育部。（編輯：管中維）1111202
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